PlayStation Plus Essential septiembre 2025: estos son los 3 juegos que llegan gratis a PlayStation

La suscripción PlayStation Plus en su modalidad Essential de Sony sigue sumando valor para los jugadores de PlayStation . Además del acceso al multijugador online, cada mes ofrece títulos destacados que amplían las opciones de entretenimiento. En septiembre de 2025, la propuesta de PlayStation llega con una selección variada que combina aventura, simulación y rompecabezas, consolidando un mes diverso en géneros y experiencias.

Disponible en PS4 y PS5, este título invita a recorrer escenarios excéntricos de la mano de Razputin Aquato, un joven con poderes psíquicos que se enfrenta a conspiraciones insólitas. Sus desafíos mentales, misiones cargadas de humor y poderes personalizables lo convierten en un juego de plataformas diferente y con gran reconocimiento de la crítica.

También para PS4 y PS5, Stardew Valley es una de las experiencias de simulación más queridas de la última década. Propone levantar una granja desde cero, cultivar, pescar, comerciar y relacionarse con los vecinos. Su estilo relajante y las múltiples posibilidades de expansión lo transformaron en un clásico que atrapa tanto a jugadores casuales como a los más dedicados.

Viewfinder es un rompecabezas en primera persona innova con una mecánica única.

Compatible con PS5 y PS4, este rompecabezas en primera persona innova con una mecánica única: fotografías y dibujos se convierten en escenarios tridimensionales que el jugador puede transformar para resolver acertijos. Su propuesta creativa y visual impacta desde el primer minuto.

Cómo canjear los juegos de PlayStation Plus Essential

Los tres títulos estarán disponibles para descarga desde el martes 2 de septiembre de 2025. Los suscriptores podrán sumarlos a su biblioteca a través de la sección PlayStation Plus de la consola o desde el sitio oficial playstation.com. Una vez añadidos, quedarán vinculados a la cuenta mientras la membresía siga activa.

Con esta selección, los usuarios tendrán acceso a experiencias premiadas y de gran variedad: desde la exploración mental de Psychonauts 2 hasta la vida de campo en Stardew Valley y la innovación visual de Viewfinder.

FUENTE: Información extraída de PlayStation