PlayStation Plus: los ocho juegos que dejan Extra y Premium en septiembre 2025

Ocho juegos dejan PlayStation Plus Extra y Premium en septiembre 2025: clásicos, indies y estrenos se despiden para dar paso a nuevos títulos en PS4 y PS5.

Sony confirmó la lista de títulos que dejarán de estar disponibles en el catálogo dePlayStation Plus en su modalidad Extra y Premium a partir de septiembre de 2025. Como ocurre cada mes, la rotación trae consigo nuevas incorporaciones para usuarios de PS4 y PS5, pero también la salida de varias entregas que los jugadores deberán descargar o completar antes de que desaparezcan.

En total son ocho los títulos que se despiden del servicio de PlayStation:

Dragon's Crown Pro;

F.I.S.T: Forged in Shadow Torch;

Night in the Woods;

Odin Sphere Leifthrasir;

Pistol Whip;

Road 96;

El escudero valiente (The Plucky Squire);

EA Sports UFC 5.

Estos juegos podrán disfrutarse hasta el último día de septiembre. Una vez que salgan del catálogo, quienes los hayan descargado no podrán seguir accediendo a ellos, a diferencia de lo que ocurre con los títulos incluidos en el nivel Essential.

Qué significa para los suscriptores de PS4 y PS5 La rotación de septiembre no pasa desapercibida: incluye clásicos como Odin Sphere Leifthrasir, joyas indies como Night in the Woods y propuestas más recientes como EA Sports UFC 5. La diversidad de géneros que se retira –acción, rol, aventura y deportes– deja espacio para la llegada de nuevos títulos que Sony anunciará en los próximos días.