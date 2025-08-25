PlayStation Plus: los ocho juegos que dejan Extra y Premium en septiembre 2025
Ocho juegos dejan PlayStation Plus Extra y Premium en septiembre 2025: clásicos, indies y estrenos se despiden para dar paso a nuevos títulos en PS4 y PS5.
Sony confirmó la lista de títulos que dejarán de estar disponibles en el catálogo dePlayStation Plus en su modalidad Extra y Premium a partir de septiembre de 2025. Como ocurre cada mes, la rotación trae consigo nuevas incorporaciones para usuarios de PS4 y PS5, pero también la salida de varias entregas que los jugadores deberán descargar o completar antes de que desaparezcan.
Los juegos que abandonan PlayStation Plus en septiembre 2025
En total son ocho los títulos que se despiden del servicio de PlayStation:
Te Podría Interesar
- Dragon's Crown Pro;
- F.I.S.T: Forged in Shadow Torch;
- Night in the Woods;
- Odin Sphere Leifthrasir;
- Pistol Whip;
- Road 96;
- El escudero valiente (The Plucky Squire);
- EA Sports UFC 5.
Estos juegos podrán disfrutarse hasta el último día de septiembre. Una vez que salgan del catálogo, quienes los hayan descargado no podrán seguir accediendo a ellos, a diferencia de lo que ocurre con los títulos incluidos en el nivel Essential.
Qué significa para los suscriptores de PS4 y PS5
La rotación de septiembre no pasa desapercibida: incluye clásicos como Odin Sphere Leifthrasir, joyas indies como Night in the Woods y propuestas más recientes como EA Sports UFC 5. La diversidad de géneros que se retira –acción, rol, aventura y deportes– deja espacio para la llegada de nuevos títulos que Sony anunciará en los próximos días.
Para los suscriptores, este cambio es una invitación a explorar otros lanzamientos del servicio, pero también una advertencia: si había algún pendiente en la lista, septiembre es el último mes para completarlo.
FUENTE: PlayStation