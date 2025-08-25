Presenta:

PlayStation Plus: los ocho juegos que dejan Extra y Premium en septiembre 2025

Ocho juegos dejan PlayStation Plus Extra y Premium en septiembre 2025: clásicos, indies y estrenos se despiden para dar paso a nuevos títulos en PS4 y PS5.

MDZ Tecnología

PlayStation

Sony confirmó la lista de títulos que dejarán de estar disponibles en el catálogo dePlayStation Plus en su modalidad Extra y Premium a partir de septiembre de 2025. Como ocurre cada mes, la rotación trae consigo nuevas incorporaciones para usuarios de PS4 y PS5, pero también la salida de varias entregas que los jugadores deberán descargar o completar antes de que desaparezcan.

Dragon's Crown Pro
En total son ocho los títulos que se despiden del servicio de PlayStation.

Los juegos que abandonan PlayStation Plus en septiembre 2025

En total son ocho los títulos que se despiden del servicio de PlayStation:

  • Dragon's Crown Pro;
  • F.I.S.T: Forged in Shadow Torch;
  • Night in the Woods;
  • Odin Sphere Leifthrasir;
  • Pistol Whip;
  • Road 96;
  • El escudero valiente (The Plucky Squire);
  • EA Sports UFC 5.

Estos juegos podrán disfrutarse hasta el último día de septiembre. Una vez que salgan del catálogo, quienes los hayan descargado no podrán seguir accediendo a ellos, a diferencia de lo que ocurre con los títulos incluidos en el nivel Essential.

Odin Sphere Leifthrasir
Estos juegos de PlayStation Plus podrán disfrutarse hasta el último día de septiembre.

Qué significa para los suscriptores de PS4 y PS5

La rotación de septiembre no pasa desapercibida: incluye clásicos como Odin Sphere Leifthrasir, joyas indies como Night in the Woods y propuestas más recientes como EA Sports UFC 5. La diversidad de géneros que se retira –acción, rol, aventura y deportes– deja espacio para la llegada de nuevos títulos que Sony anunciará en los próximos días.

EA Sports UFC 5
Propuestas más recientes como EA Sports UFC 5 dejan el servicio.

Para los suscriptores, este cambio es una invitación a explorar otros lanzamientos del servicio, pero también una advertencia: si había algún pendiente en la lista, septiembre es el último mes para completarlo.

FUENTE: PlayStation

