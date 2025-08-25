YouTube prueba mejoras automáticas en videos con IA

Algunos usuarios notaron que sus videos en YouTube cambiaron sin previo aviso. La plataforma confirmó que realiza pruebas de creación de contenido con IA.

El medio The Atlantic informó que varios creadores descubrieron que sus videos en YouTube habían sido modificados sin su intervención. Las piezas mostraban mejoras en nitidez y claridad, resultado de un experimento de la plataforma que busca aplicar ajustes mediante aprendizaje automático. Según Google, empresa matriz de YouTube, estas pruebas no utilizan generative AI, sino técnicas tradicionales de desenfoque inverso y reducción de ruido.

Pruebas limitadas con tecnología de mejora La vocera de YouTube, Allison Toh, explicó que la compañía está “usando machine learning para mejorar la claridad de algunos Shorts”, aunque no precisó a qué usuarios se les muestran los videos modificados ni cuál es el alcance de las pruebas. Estas iniciativas suelen aplicarse en segmentos reducidos antes de una implementación global.

Al mismo tiempo, la plataforma lanzó nuevas herramientas para la creación de videos con inteligencia artificial. Los usuarios pueden animar fotografías, añadir efectos como simular un nado submarino o duplicarse digitalmente. Con ello, YouTube promueve un ecosistema en el que el contenido generado por IA convive con las producciones tradicionales de los creadores.

Algunos usuarios sospechan que el objetivo de estas pruebas es homogeneizar la estética de los contenidos, acostumbrando a la audiencia al estilo visual asociado a la IA generativa. En foros de discusión, varios comentaron que esto podría transformar la percepción de lo que se considera un video "natural" dentro de la plataforma.

La tendencia no es exclusiva de Google. Meta también impulsa la integración de la inteligencia artificial en Facebook e Instagram a través de su herramienta “AI Studio”. La empresa ya permite crear chatbots personalizados, y su vicepresidente de producto para IA señaló en 2024 que espera que estas entidades digitales convivan en las redes sociales como lo hacen las cuentas humanas.