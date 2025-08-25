Samsung muestra las primeras imágenes del Galaxy S25 FE y promete ser un gran éxito en Argentina

El nuevo Samsung Galaxy S25 FE llega con diseño renovado, gran potencia y promete convertirse en uno de los teléfonos más esperados en Argentina.

El esperado Galaxy S25 FE de Samsung ya comienza a mostrar sus primeras imágenes oficiales, confirmando varias de las filtraciones recientes. El dispositivo, que apunta a ser uno de los teléfonos más destacados del año, llegará a Argentina con mejoras en diseño, cámaras y rendimiento que lo posicionan como un fuerte competidor en la gama premium.

Las fotos reveladas muestran al Galaxy S25 FE desde distintos ángulos y en cuatro variantes de color, con acabados que combinan estilo y resistencia. Además, la marca surcoreana busca consolidar su liderazgo en el segmento de gama alta al ofrecer un dispositivo más ligero, con biseles reducidos y especificaciones que lo diferencian frente a su predecesor.

Presentación Samsung Galaxy S25 FE - Interna 1 El Galaxy S25 FE estará disponible en cuatro colores distintos, pensados para todos los estilos. Extraída de la web Diseño del Galaxy S25 FE Los renders oficiales del Galaxy S25 FE revelan cuatro opciones de color: negro, azul marino, azul hielo y blanco. Todas las variantes incluyen bordes de aluminio plateado y un cuerpo más compacto, con medidas de 161.3 x 76.6 x 7.4 mm. A pesar de su tamaño reducido, el diseño mantiene una pantalla amplia y un módulo de tres cámaras en la parte trasera, similar a generaciones anteriores.

Pantalla y rendimiento El Samsung Galaxy S25 FE contará con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas, con resolución Full HD+ y una frecuencia de actualización de 120Hz. Además, tendrá certificación IP67 para resistencia al polvo y al agua, altavoces estéreo y lector de huellas en pantalla. El modelo será 23 gramos más liviano que el S24 FE, con un peso total de 190 g.

Presentación Samsung Galaxy S25 FE - Interna 2 Samsung redujo los biseles y mejoró la ergonomía en el diseño del Galaxy S25 FE. Extraída de la web Cámaras y software La configuración fotográfica del Galaxy S25 FE estará compuesta por una cámara principal de 50MP con estabilización óptica, un ultra gran angular de 12MP y un teleobjetivo de 8MP con zoom óptico 3x. En la parte frontal este teléfono de Samsungintegrará una cámara de 12MP para selfies. El dispositivo funcionará con One UI 8 basado en Android 16, ofreciendo una experiencia fluida y personalizada.