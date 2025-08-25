Samsung muestra las primeras imágenes del Galaxy S25 FE y promete ser un gran éxito en Argentina
El nuevo Samsung Galaxy S25 FE llega con diseño renovado, gran potencia y promete convertirse en uno de los teléfonos más esperados en Argentina.
El esperado Galaxy S25 FE de Samsung ya comienza a mostrar sus primeras imágenes oficiales, confirmando varias de las filtraciones recientes. El dispositivo, que apunta a ser uno de los teléfonos más destacados del año, llegará a Argentina con mejoras en diseño, cámaras y rendimiento que lo posicionan como un fuerte competidor en la gama premium.
Las fotos reveladas muestran al Galaxy S25 FE desde distintos ángulos y en cuatro variantes de color, con acabados que combinan estilo y resistencia. Además, la marca surcoreana busca consolidar su liderazgo en el segmento de gama alta al ofrecer un dispositivo más ligero, con biseles reducidos y especificaciones que lo diferencian frente a su predecesor.
Diseño del Galaxy S25 FE
Los renders oficiales del Galaxy S25 FE revelan cuatro opciones de color: negro, azul marino, azul hielo y blanco. Todas las variantes incluyen bordes de aluminio plateado y un cuerpo más compacto, con medidas de 161.3 x 76.6 x 7.4 mm. A pesar de su tamaño reducido, el diseño mantiene una pantalla amplia y un módulo de tres cámaras en la parte trasera, similar a generaciones anteriores.
Pantalla y rendimiento
El Samsung Galaxy S25 FE contará con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas, con resolución Full HD+ y una frecuencia de actualización de 120Hz. Además, tendrá certificación IP67 para resistencia al polvo y al agua, altavoces estéreo y lector de huellas en pantalla. El modelo será 23 gramos más liviano que el S24 FE, con un peso total de 190 g.
Cámaras y software
La configuración fotográfica del Galaxy S25 FE estará compuesta por una cámara principal de 50MP con estabilización óptica, un ultra gran angular de 12MP y un teleobjetivo de 8MP con zoom óptico 3x. En la parte frontal este teléfono de Samsungintegrará una cámara de 12MP para selfies. El dispositivo funcionará con One UI 8 basado en Android 16, ofreciendo una experiencia fluida y personalizada.
Conectividad y batería
En cuanto a conectividad, este modelo será compatible con 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC y GPS. Su batería será de 4.900 mAh, con soporte para carga rápida de 45W y carga inalámbrica de 15W. Esto asegura autonomía y eficiencia para usuarios que requieren alto rendimiento diario.