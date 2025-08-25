Google Pixel 10 vs Samsung Galaxy S25: la elección es clarísima

Con la llegada del Google Pixel 10 y el Samsung Galaxy S25 , la pelea por el trono Android vuelve a calentarse. Google sube la apuesta con más batería, pantalla más luminosa e IA a pleno; Samsung responde con un diseño compacto, chip tope de gama y su pulido ecosistema.

En esta comparación periodística desmenuzamos especificaciones oficiales, pruebas sobre el papel y el contexto de precios para ayudarte a elegir. Verás lo bueno y lo malo de cada uno, con foco en lo que realmente sentirás en el uso diario: tamaño, cámaras, autonomía, cargadores, IA y años de actualizaciones.

Nota de soporte a largo plazo: ambas familias prometen 7 años de actualizaciones de sistema y seguridad.

Google Pixel 10 Vs Samsung Galaxy S25 - Interna 1 El bloque de cámaras del Google Pixel 10 suma tele 5x: ventaja clara en zoom. Extraída de la web

Diseño y tamaño: el factor “bolsillo”

Si buscas teléfono compacto, el Samsung Galaxy S25 lleva ventaja: 146,9 × 70,5 × 7,2 mm y 162 g. El Google Pixel 10 es más grande (155,8 × 72 × 8,6 mm) y 198 g. Esa masa extra viene con beneficio: más batería.

Lo bueno (Google S25)

Muy liviano y delgado; Samsung mantiene el marco Armor Aluminum e IP68.

Lo malo (Samsung Galaxy S25)

Menor batería que su rival; menos “grip” si te gustan equipos más anchos.

Lo bueno Google (Pixel 10)

Construcción sólida con Gorilla Glass Victus 2 e IP68; sensación “premium”; más batería.

Lo malo (Google Pixel 10)

Más pesado; en EE. UU. no trae bandeja SIM física (eSIM-only), detalle a considerar si cambias de operador seguido o viajas.

Google Pixel 10 Vs Samsung Galaxy S25 - Interna 2 En mano, el Samsung Galaxy S25 gana por compacto; el Google Pixel 10 responde con más batería. Extraída de la web

Pantallas y brillo: cuando pega el sol

En brillo máximo, el Google Pixel 10 apunta alto con 3000 nits; el Samsung Galaxy S25 ronda 2600 nits. En interiores notarás poca diferencia, pero bajo sol directo el Pixel debería mantener mejor legibilidad. Ambos llegan a 120 Hz adaptativos.

Rendimiento, batería y carga

El Samsung Galaxy S25 monta el Snapdragon 8 Elite for Galaxy, el SoC más potente de Samsung para 2025. El Google Pixel 10 estrena Tensor G5 de 3 nm con foco en IA y eficiencia. En números brutos, el S25 suele favorecerse; en tareas de IA y funciones de cámara, el Pixel saca músculo de su silicio a medida.

Autonomía (sobre el papel): 4970 mAh para Google Pixel 10 vs 4000 mAh del Samsung Galaxy S25 ; ventaja potencial para Google en días largos.

vs 4000 mAh del ; ventaja potencial para en días largos. Carga: el Samsung Galaxy S25 llega hasta 25 W; el Google Pixel 10 presume carga magnética Qi2/Pixelsnap (15 W) y 55% en 30 min con cable de 30 W, útil si te pasas al ecosistema magnético.

Lo bueno (Samsung Galaxy S25)

Chip Snapdragon 8 Elite muy consistente para juegos y editing.

Lo malo (Samsung Galaxy S25)

Batería menor y carga por cable menos ambiciosa que rivales “plus”.

Lo bueno (Google Pixel 10)

Gran batería; Qi2/Pixelsnap suma comodidad y accesorios.

Lo malo (Google Pixel 10)

Rendimiento bruto puede quedar por detrás del Snapdragon en benchmarks sostenidos.

Google Pixel 10 Vs Samsung Galaxy S25 - Interna 3 Pantallas brillantes: Google Pixel 10 (3000 nits) vs Samsung Galaxy S25 (2600 nits). Extraída de la web

Cámaras: Google Pixel 10 vs Samsung Galaxy S25

El Google Pixel 10 incorpora teleobjetivo 5x (10,8 MP) además de gran angular y ultra gran angular; el Samsung Galaxy S25 mantiene tele 3x. Si haces mucho zoom a distancia, Google tiene ventaja óptica; en video y enfoque, Samsung afina año a año con buen procesamiento HDR.

Google Pixel 10 Vs Samsung Galaxy S25 - Interna 4 Ecosistemas de IA: Google potencia Gemini en Google Pixel 10; Samsung acelera con Galaxy AI. Extraída de la web

Veredicto: ¿la elección es clarísima?

Si priorizas autonomía, brillo al sol y zoom real, el Google Pixel 10 ofrece más por el mismo precio base: batería de 4970 mAh, pico de 3000 nits y tele 5x inclinado a la fotografía “a distancia”. Además, Google empuja fuerte la IA y su nuevo ecosistema magnético Qi2/Pixelsnap.

Si quieres tamaño compacto y potencia de sobra para juegos/edición, el Samsung Galaxy S25 es comodísimo en mano y su Snapdragon 8 Elite for Galaxy rinde de forma muy estable. Si subes al Galaxy S25+, ganas pantalla de 6,7", 4900 mAh y 256 GB base, aunque a US$999.

Conclusión: por debajo de los US$1.000, el Google Pixel 10 es el “valor seguro” para la mayoría. El Samsung Galaxy S25 gana si te importa el formato compacto por encima de todo (o si encuentras una oferta agresiva, algo frecuente en Samsung).