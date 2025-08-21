Análisis a fondo: lo bueno y lo malo de los nuevos Samsung Galaxy Buds Core

Los nuevos Galaxy Buds Core de Samsung se presentan como una apuesta ambiciosa dentro del segmento de auriculares económicos, pero con funciones que suelen reservarse a modelos de gama alta. Cancelación de ruido, integración con inteligencia artificial y una batería de larga duración son algunos de sus principales atractivos.

En esta review de MDZ Tecnología analizamos a fondo sus características oficiales, junto con un repaso por lo bueno y lo malo tras los primeros análisis. El objetivo: entender si realmente los Galaxy Buds Core son una alternativa equilibrada entre precio, rendimiento y comodidad.

Samsung decidió acercar prestaciones premium a un público más amplio . Los Galaxy Buds Core integran Cancelación de Ruido Activa (ANC), un sistema que mejora la experiencia auditiva en viajes y entornos ruidosos. Su driver de 6,5 mm refuerza bajos y potencia el sonido, mientras que un conjunto de tres micrófonos en cada auricular garantiza llamadas claras incluso en la calle.

Diseño ergonómico y ligereza: así se sienten los Samsung Galaxy Buds Core en el uso diario.

Otro diferencial es la Galaxy AI, que suma funciones de transcripción en tiempo real y el ‘Modo Intérprete’ para traducciones instantáneas, ideal para estudiantes y viajeros. En cuanto al diseño, apuestan por la comodidad gracias a su formato ergonómico inspirado en los Buds FE y a controles táctiles intuitivos.

La batería ofrece hasta 35 horas con ANC desactivado y 20 horas con la función activa. La carga rápida mediante USB-C es eficiente, y la conectividad incluye Bluetooth 5.4, compatibilidad con Android e iOS y protección IP54 contra polvo y salpicaduras. Todo esto por un precio de $135.999 en Argentina.

Review Samsung Galaxy Buds Core - Interna 2 La cancelación activa de ruido es uno de los puntos fuertes de los nuevos auriculares de Samsung. samsung.com

Lo bueno de los Galaxy Buds Core

Entre los aspectos más destacados de estos auriculares se encuentra su ajuste intraural y los ganchos incluidos para un agarre firme durante el deporte o los viajes. Su resistencia al agua (IP54) los hace confiables para entrenamientos y uso en exteriores.

En cuanto al audio, destacan por la cancelación activa y pasiva de ruido, con un rango de frecuencias entre 20 Hz y 20.000 Hz. El modo ambiente también es un plus para quienes necesitan estar atentos al entorno mientras escuchan música.

La batería es otro de sus fuertes: cada auricular incorpora 65 mAh, mientras que el estuche llega a 500 mAh. Ofrecen además indicadores de nivel de carga y soporte para carga rápida. A nivel de conectividad, incorporan USB-C, Bluetooth 5.4 y códec AAC, con un emparejamiento rápido y sencillo.

Finalmente, su sistema de seis micrófonos con eliminación de ruido asegura conversaciones más nítidas, mientras que funciones como ‘Encuentra mi dispositivo’, lectura de notificaciones, control táctil y estuche de viaje suman valor a la experiencia de uso.

Review Samsung Galaxy Buds Core - Interna 3 El estuche de los Galaxy Buds Core ofrece hasta 35 horas de batería con carga rápida USB-C. samsung.com

Lo malo de los Galaxy Buds Core

No todo es positivo en estos Samsung Galaxy Buds Core. El principal punto en contra para los amantes del sonido envolvente es la ausencia de Dolby Atmos y audio espacial, lo que limita la experiencia inmersiva al ver películas o jugar.

Otro detalle es que, pese a ofrecer carga rápida, no cuentan con carga inalámbrica, algo que cada vez más usuarios consideran un estándar. En el apartado de conectividad, tampoco son compatibles con códecs de alta calidad como LDAC o aptX, lo que puede marcar la diferencia para audiófilos exigentes, pero no obstante, esto es algo que no podemos exigir tanto en unos auriculares de este precio.

Además, no integran emparejamiento NFC y carecen de detalles estéticos como iluminación RGB, lo que los aleja de un público gamer que valora ese tipo de personalización.

Review Samsung Galaxy Buds Core - Interna 4 Con seis micrófonos integrados, los Samsung Galaxy Buds Core mejoran la calidad de las llamadas. samsung.com

¿Vale la pena comprar los Galaxy Buds Core?

En conclusión, los Samsung Galaxy Buds Core son una propuesta atractiva dentro de la gama media de auriculares inalámbricos y creo que valen mucho la pena por su precio y las prestaciones que ofrece, aunque no todo sea color de rosa. Ofrecen ANC, integración con inteligencia artificial, diseño cómodo y autonomía competitiva, todo a un precio accesible.

Sin embargo, quienes buscan sonido envolvente o compatibilidad con códecs de alta resolución pueden sentir ciertas limitaciones. Los Galaxy Buds Core apuntan a usuarios que valoran la practicidad, el diseño compacto y las funciones inteligentes, más que a quienes buscan la experiencia de audio más avanzada.