Samsung innova los Galaxy Watch y abre nuevos caminos en la salud y la atención preventiva

En un contexto donde los datos sanitarios están fragmentados y el sistema de salud se enfoca más en tratar enfermedades que en prevenirlas, el nuevo Galaxy Watch 8 de Samsung emerge como una herramienta clave para recuperar el control de nuestro bienestar. Gracias a sus sensores avanzados, el dispositivo ofrece una mirada integral de la salud preventiva, promoviendo cambios en los hábitos diarios.

Con esta nueva serie, Samsung redefine lo que puede hacer un reloj inteligente , anticipándose a riesgos invisibles y ofreciendo orientación práctica basada en el estilo de vida del usuario. El enfoque está puesto en la detección temprana y en brindar información personalizada que facilite decisiones saludables y sostenibles.

La serie Galaxy Watch 8 no solo mide datos físicos, sino que también los interpreta en función de la salud preventiva. Uno de los avances más destacados es la detección temprana de latidos ectópicos, un tipo de latido cardíaco prematuro que suele pasar desapercibido en chequeos comunes.

Samsung apuesta por la innovación en salud con sensores que detectan alteraciones cardíacas antes de que aparezcan los síntomas.

Mediante un electrocardiograma (ECG) mejorado, el nuevo reloj inteligente de Samsung capta estos eventos con mayor precisión , lo que puede ser crucial para prevenir condiciones como arritmias, accidentes cerebrovasculares o insuficiencia cardíaca.

También se introduce la función de carga vascular, que mide el volumen y la rigidez de los vasos sanguíneos mientras dormís. Este análisis es clave para comprender cómo factores como la alimentación, el estrés o la calidad del sueño afectan tu sistema cardiovascular, ayudándote a actuar antes de que surjan complicaciones.

Salud-Samsung Galaxy Watch 8 - Interna 2 El Galaxy Watch 8 mide la carga vascular mientras dormís y te ayuda a reducir riesgos cardiovasculares. samsung.com

Información personalizada para cambiar hábitos

Los nuevos sensores BioActive del Galaxy Watch 8 permiten obtener métricas precisas sobre nutrición y descanso. Por ejemplo, el índice de antioxidantes mide los carotenoides presentes en la piel a través de espectroscopia no invasiva, revelando el impacto de la dieta y el estrés en tu cuerpo.

Este puntaje, de 0 a 100, sirve como guía para mejorar la alimentación y reducir el riesgo asociado a la baja ingesta de frutas y verduras. Es un ejemplo claro de cómo la tecnología puede fomentar elecciones más saludables en el día a día.

Además, la guía para la hora de dormir incorpora modelos científicos del sueño para calcular el mejor momento para acostarse y despertarse. Al monitorear el ritmo circadiano y la necesidad acumulada de descanso, el reloj brinda una rutina de sueño optimizada. Esta función fue desarrollada en conjunto con KAIST y validada clínicamente por el Samsung Medical Center.

Salud-Samsung Galaxy Watch 8 - Interna 3 Gracias a su sensor BioActive, Samsung ofrece un índice de antioxidantes que guía tu alimentación. samsung.com

El futuro de la salud se lleva en la muñeca

Con cada innovación, Samsung afianza su posición como líder en dispositivos inteligentes orientados a la salud. La serie Galaxy Watch 8 ofrece una experiencia completa que va más allá del monitoreo: transforma datos complejos en recomendaciones accesibles para tomar mejores decisiones cada día. No obstante, Samsung siempre comunica y recomienda que ningún dispositivo inteligente reemplaza la atención y consulta médica profesional.

Ya no se trata solo de registrar pasos o medir el pulso: el reloj inteligente analiza comportamientos, identifica señales de alerta invisibles y ayuda a implementar hábitos más saludables. Así, Samsung abre el camino hacia una nueva era donde la tecnología acompaña y anticipa, ofreciendo prevención activa y personalizada.

FUENTE: Información extraída de Samsung Argentina