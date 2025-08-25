El celular más potente y de la marca Samsung está de oferta en Walmart y no te vas a querer perder

Para los amantes de la tecnología, Walmart les acerca un descuento que incluye envio gratis y devolución gratuita.

Walmart rebaja el precio del Samsung Galaxy Z Flip 7 FE de 256GB a tan solo $759.99. Esta oferta solo está disponible en la página web y aplica para el modelo de color blanco con 256 GB. También puedes pagar hasta 24 cuotas de $38.68 por mes con un pequeño interés.

¿Por qué comprar este celular? Walmart destacó que el Galaxy Z Flip 7 FE se pliega para que puedas llevarlo contigo a todos lados. Su tamaño reducido no disminuye su potencia y grandes funcionalidades. Pero lo que más llamó la atención es que sin tener que abrir el celular y con solo tu voz, Gemini Live hace todo lo que le pidas.

walamrt, flip7 de samsung La oferta de Walmart que no te vas a querer perder. Walmart. Por otro lado, el celular de Samsung cuenta con una cámara de 50MP que toma increíbles fotos y selfies. ¿Sin manos? No hay problema. FlexMode es tu atajo para capturar el momento. Simplemente elige el ángulo y dispara con manos libres, sin necesidad de agarres incómodos ni equilibrio.

Otras características que llaman la atención es la batería de larga duración y potente procesador. Gracias a ellos, puedes tener una visión más profunda de tu salud durante todo el día. Ni hablar si tienes el Galaxy Ring que se puede conectar con tu celular para tener más información.