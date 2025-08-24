Walmart prácticamente regala este Samsung Galaxy S24 Ultra y casi se agota

El supermercado tiene un descuento único para los amantes de Samsung. Aprovecha para tener un celular de 256 GB, color negro titanio y envio gratis.

Walmart desploma el precio del Samsung Galaxy S24 Ultra. Si accedes en la página oficial del supermercado podrás tenerlo por tan solo $779. Aunque tambien dispones de un cómodo plan de hasta 24 cuotas con un pequeño interés. Cada cuota sería de $39.64 y el precio final sería de $951.46.

¿Por qué comprar este celular? El modelo Ultra de Samsung se basa en la batería. Este promete una autonomía que dura todo el día y soporta una carga rápida de 45W. También cuenta con carga inalámbrica y carga inalámbrica inversa para una mayor versatilidad. En cambio, el Samsung S24 Plus y S24 tienen una batería un poco menor.

walmart, samsung galaxy s24.webp El Samsung 24 Ultra promete imágenes de calidad y está de oferta en Walmart. Archivo. El diseño de este celular cuenta con un exterior de titanio y una pantalla plana de 6,8 pulgadas. También incluye un escudo de titanio integrado directamente a la montura. La Corning Gorilla Armor ayuda a proteger la pantalla de arañazos y es resistente al agua y al polvo con una certificación IP68.

Una de las grandes ventajas de este celular es que tiene integrado un S Pen en su diseño. Gracias al legado del Galaxy Note, esta idea de un lápiz inteligente con tu dispositivo está en el Samsung S24 Ultra. Este accesorio te ayuda a escribir, tocar, navegar y dibujar con una precisión única.