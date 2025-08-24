Walmart prácticamente regala este Samsung Galaxy S24 Ultra y casi se agota
El supermercado tiene un descuento único para los amantes de Samsung. Aprovecha para tener un celular de 256 GB, color negro titanio y envio gratis.
Walmart desploma el precio del Samsung Galaxy S24 Ultra. Si accedes en la página oficial del supermercado podrás tenerlo por tan solo $779. Aunque tambien dispones de un cómodo plan de hasta 24 cuotas con un pequeño interés. Cada cuota sería de $39.64 y el precio final sería de $951.46.
¿Por qué comprar este celular?
El modelo Ultra de Samsung se basa en la batería. Este promete una autonomía que dura todo el día y soporta una carga rápida de 45W. También cuenta con carga inalámbrica y carga inalámbrica inversa para una mayor versatilidad. En cambio, el Samsung S24 Plus y S24 tienen una batería un poco menor.
El diseño de este celular cuenta con un exterior de titanio y una pantalla plana de 6,8 pulgadas. También incluye un escudo de titanio integrado directamente a la montura. La Corning Gorilla Armor ayuda a proteger la pantalla de arañazos y es resistente al agua y al polvo con una certificación IP68.
Una de las grandes ventajas de este celular es que tiene integrado un S Pen en su diseño. Gracias al legado del Galaxy Note, esta idea de un lápiz inteligente con tu dispositivo está en el Samsung S24 Ultra. Este accesorio te ayuda a escribir, tocar, navegar y dibujar con una precisión única.
Cabe destacar que este Samsung cuenta con un sistema de cámaras de última generación. Algunas de las cámaras traseras ofrece 200 MP, un zoom de alta calidad de ángulo amplio y 2x, junto a un lente 12 MP que es ultra ancho. Sus otras cámaras cuentan con 50 MP, 10 MP y 12 MP (cámara selfie).