Varias filtraciones del Samsung Galaxy S25 FE confirman renders, colores y fecha de lanzamiento

El esperado Galaxy S25 FE de Samsung vuelve a estar en el centro de la escena luego de que en las últimas horas se conocieran múltiples filtraciones . Las imágenes y datos revelados anticipan cómo será el próximo modelo Fan Edition, sus colores disponibles, configuraciones y hasta el posible precio en el mercado internacional.

A pocas semanas de la feria IFA, en donde la compañía surcoreana realizará una conferencia global, los rumores se intensifican. Además de las novedades en inteligencia artificial, todo indica que la marca aprovechará la ocasión para dar a conocer oficialmente su próximo dispositivo, el Galaxy S25 FE .

De acuerdo con Android Headlines, el Galaxy S25 FE apareció en renders que muestran el diseño completo del dispositivo en sus cuatro variantes de color. Los tonos revelados incluyen negro absoluto, azul medianoche, azul claro y blanco.

Los nuevos renders del Galaxy S25 FE muestran su diseño completo desde todos los ángulos.

Estos renders también presentan diferencias con filtraciones previas: el azul marino luce más opaco, el marco del modelo negro aparece plateado y el azul claro tiene un matiz más rosado. Además, las imágenes permiten observar el smartphone desde todos sus ángulos: frontal, laterales y parte trasera.

Otra de las filtraciones , en este caso publicada por el sitio Dealabs , dio a conocer los que serían los nombres oficiales de los colores, las configuraciones disponibles y los valores estimados el mercado local.

Según las filtraciones, el Samsung Galaxy S25 FE tendrá hasta cuatro combinaciones de color.

Galaxy S25 FE (8 GB / 128 GB): negro absoluto, azul medianoche, azul claro, blanco | USD 871 (aprox. $1.170.000)

(8 GB / 256 GB): negro absoluto, azul medianoche, azul claro, blanco | USD 941 (aprox. $1.220.000) Galaxy S25 FE (8 GB / 512 GB): negro absoluto, azul medianoche | USD 1081 (aprox. $1.400.000)

Con estos precios filtrados, el Galaxy S25 FE se posiciona como una alternativa potente dentro de la línea Fan Edition, pero manteniendo un rango competitivo frente a otros modelos premium.

El precio filtrado del Galaxy S25 FE para Argentina oscilaría entre los 871 y 1081 dólares.

Fecha de lanzamiento y otros anuncios de Samsung

Según el reporte de Dealabs, el lanzamiento oficial tendría lugar el próximo 5 de septiembre de 2025, en plena feria IFA de Berlín. Allí, Samsung no solo presentaría este modelo, sino que también podría anunciar la nueva línea de tablets Galaxy Tab S11, S11 Ultra y S10 Lite.

De confirmarse, el evento marcará uno de los estrenos más esperados del año en materia de smartphones Android, reforzando la estrategia de la marca de combinar innovación, diseño y precios competitivos en su segmento Fan Edition.