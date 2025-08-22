Sony vuelve a subir el precio de la PlayStation 5: cómo quedan los valores en Argentina y Latinoamérica

Sony volvió a sorprender a los usuarios de PlayStation con un anuncio inesperado: la PlayStation 5 ( PS5 ) aumentará de precio Estados Unidos en todas sus versiones, una medida que rompe con la lógica habitual de la industria, donde lo común es que el valor de las consolas se reduzca con el paso de los años debido a la baja en los costos de producción.

La PS5 , lanzada en noviembre de 2020, ya había experimentado ajustes en Europa y Japón durante 2024, y ahora la suba llega al mercado estadounidense. Según la compañía, los motivos se relacionan con un “entorno económico desafiante”, la modificación de divisas y los cambios en la cadena de suministros. Sin embargo, analistas apuntan que el verdadero detonante son los aranceles aplicados bajo la administración de Donald Trump, que encarecieron la producción y distribución tecnológica.

Los accesorios oficiales para PlayStation 5, como controles DualSense o auriculares, no sufrirán cambios por ahora.

La PlayStation 5 verá la luz en noviembre a nivel global. La compañía anunció un aumento de hasta 50 dólares en todas las versiones de la PS5

Una política de aumentos que se repite en la industria

Sony no es la única compañía que ha optado por encarecer sus consolas en plena vigencia de la generación actual. Microsoft aplicó en mayo un incremento de 50 euros a la Xbox Series S y Series X en Europa, mientras que Nintendo fijó un precio 150 euros más alto para la nueva Switch 2 en comparación con el modelo original.

¿Qué pasa en Europa y Latinoamérica?

En el viejo continente, el ajuste de precios se aplicó hasta ahora solo a la versión digital de la PS5, aunque no se descarta que pronto la suba alcance también a los otros modelos.

En Latinoamérica, en cambio, los precios se mantienen estables por el momento, pero el historial de movimientos de Sony hace pensar que la región podría ser la próxima en recibir aumentos.

Con la PS5 consolidada como la consola más vendida en Estados Unidos, Sony asegura que la decisión “ha sido difícil de aplicar” pero necesaria para sostener la distribución y rentabilidad de su producto estrella. Mientras tanto, la comunidad gamer se pregunta cuánto tiempo más se extenderá esta política de incrementos que contradice la tendencia histórica del mercado de consolas.

Fuente: PlayStation