Microsoft elimina el control sobre las actualizaciones en Windows: qué cambia para los usuarios

Microsoft ha introducido una modificación en Windows sin previo aviso: los usuarios ya no podrán desactivar las actualizaciones automáticas de las aplicaciones instaladas desde la Microsoft Store. El ajuste, descubierto por especialistas de Deskmodder , se implementó de manera silenciosa y aún no cuenta con explicación oficial por parte de la compañía.

Si bien no es obligatorio usar la tienda de Microsof t para descargar software en el sistema operativo, su popularidad ha crecido en los últimos años. Por ello, la medida ha sido vista como un intento de la empresa de tener un mayor control sobre la experiencia de uso, algo que no ha sido bien recibido en la comunidad.

A partir de ahora, todas las apps obtenidas a través de la Microsoft Store se actualizarán obligatoriamente a su versión más reciente. Aunque desde Redmond argumentan que esto aumenta la seguridad y garantiza acceso a nuevas funciones, no todos los usuarios desean actualizar de inmediato. Algunos prefieren conservar versiones previas por compatibilidad o por rechazo a cambios recientes en las aplicaciones.

Con esta modificación, esa elección desaparece: los programas estarán siempre en la última versión disponible.

La única alternativa que ofrece Microsoft es un sistema de retraso temporal de actualizaciones , con un rango que va de una a cinco semanas.

1 semana (7 días): útil para esperar reportes iniciales de posibles fallos.

3 semanas (21 días): periodo intermedio que permite que se publiquen parches.

5 semanas (35 días): máximo permitido, recomendado en proyectos críticos que requieren estabilidad.

Tras cumplirse el plazo elegido, la actualización se aplicará de forma obligatoria, sin opción de detenerla permanentemente.

Reacciones y preocupaciones de la comunidad

Este cambio refuerza la estrategia de Microsoft de priorizar la seguridad y homogeneidad del software en Windows, en un contexto de crecientes vulnerabilidades. Sin embargo, la medida preocupa a muchos usuarios que valoraban la posibilidad de decidir qué versión usar y cuándo actualizar.

La eliminación de la pausa indefinida en las apps instaladas desde la Store representa, según críticos, una pérdida de autonomía sobre el sistema operativo. Por ahora, Microsoft no ha emitido comentarios oficiales ni ha aclarado si esta decisión será definitiva.

Fuente: Deskmodder