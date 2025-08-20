Temporada 3 de Rainbow Six Siege X: qué trae, cuándo llega y por qué es un juego atrapante

La temporada 3 de Rainbow Six Siege X ya está entre nosotros, y como jugador habitual de los títulos de Tom Clancy's y de Ubisoft , no podía dejar pasar la oportunidad de probar de primera mano todas las novedades que trae.

Lo primero que llama la atención es la llegada de Denari, un operador defensor que cambia por completo la forma de encarar las partidas. Su habilidad principal es un set de siete dispositivos que proyectan láseres y se interconectan entre sí, formando una auténtica red letal capaz de frenar cualquier intento de ataque enemigo.

Lo más interesante es que las posibilidades son casi infinitas: se trata de un recurso que depende mucho de la imaginación y la trigonometría para crear combinaciones realmente ingeniosas.

En cuanto a su armamento, Denari cuenta con un rifle Scorpion y un subfusil que, sinceramente, no impresionan demasiado . Sin embargo, su arma secundaria es otra historia: la escopeta Glaive 12, con solo cuatro disparos pero de una potencia brutal. Eso sí, está pensada para disparos certeros a la cabeza más que para hacer daño masivo al cuerpo.

Consulado;

Laboratorio Nightheaven;

Guarida.

Los cambios pueden parecer sutiles al principio, pero se notan en el ambiente: nuevas sombras, mejor iluminación y detalles gráficos que aportan realismo. Me encontré con algo que me pareció genial: tuberías de gas que explotan al dispararlas, convirtiéndose en un recurso estratégico para eliminar enemigos.

También se añadieron extintores de fuego que, al activarse, liberan una nube de gas que reduce la visibilidad. Eso sí, usarlos requiere estrategia, porque pueden afectar tanto al enemigo como a nosotros mismos.

Embed Denari will make you rethink your approach.



Do you take the damage?

Destroy his T.R.I.P. Connectors?

Find another route?



It's your call. pic.twitter.com/GwHSOZ3Tcy — Rainbow Six Siege X (@Rainbow6Game) August 17, 2025

Una operación que promete

La operación High Stakes llegará oficialmente el 2 de septiembre y, en mi opinión, promete ser una de las más interesantes de la saga Tom Clancy's. Denari abre un nuevo abanico de posibilidades en defensa, y los cambios en los mapas obligarán a los jugadores veteranos a replantear estrategias.

Después de estas primeras partidas, puedo decir que estoy entusiasmado. La clave ahora está en cómo la comunidad logre explotar al máximo el potencial de Denari y descubrir todos los pequeños detalles escondidos en los mapas renovados.

Yo ya tengo claro que voy a seguir explorando cada rincón de este magnífico título de Ubisoft. Y vos, ¿estás listo para la temporada 3 de Rainbow Six Siege X?

Mirá el trailer de Rainbow Six Siege X