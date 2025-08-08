Filtraciones revelan la potencia estimada de la próxima PlayStation: ¿qué esperar de la nueva generación?

Por ahora, todo lo que se sabe sobre la próxima generación de consolas es producto de filtraciones y rumores. Pero en los últimos días, una nueva estimación encendió el debate. El reconocido youtuber Moore’s Law Is Dead, con más de 1,2 millones de suscriptores y un historial comprobado en el mundo del hardware, compartió una proyección que compara el rendimiento esperado de la próxima PlayStation y de la nueva Xbox con tarjetas gráficas de alto nivel en el mercado de PC.

Según sus datos, la PS6 alcanzaría un rendimiento similar al de una AMD Radeon RX 9070 XT, mientras que la Xbox Next apuntaría más alto, con potencia comparable a una NVIDIA RTX 5080. Ambas consolas utilizarían arquitectura RDNA 5 de AMD, lo que se traduciría en mejoras importantes en eficiencia, escalado mediante inteligencia artificial y trazado de rayos.

Pero, ¿qué implica esto realmente para el usuario promedio y el futuro del gaming en consola?

En el caso de la futura consola de Sony , se estima que podría estar a la par de la RX 9070 XT, una tarjeta gráfica que hoy se posiciona entre la gama media-alta y que ofrece un rendimiento cercano a la RTX 4070 Super. Si Sony logra integrar este nivel de potencia, estaríamos ante una consola capaz de ejecutar juegos en 4K nativos a 120 FPS , con ray tracing en tiempo real y tecnologías de reescalado avanzadas.

Esta estimación representa un salto importante respecto a la PS5 y su versión mejorada, la PS5 Pro. Sin embargo, también plantea un interrogante clave: para el lanzamiento estimado en 2027 o 2028, ese hardware ya podría haber sido ampliamente superado por las GPU de PC.

Esto refuerza una percepción extendida entre los entusiastas del PC: aunque las consolas permiten experiencias optimizadas y accesibles, rara vez se sitúan a la vanguardia tecnológica.

Xbox Next: rendimiento de élite con alma de PC

Del lado de Microsoft, los rumores sugieren una apuesta más agresiva en términos de hardware. La próxima Xbox podría alcanzar una potencia similar a la RTX 5080, aunque basada en arquitectura RDNA 5 de AMD. Esto implicaría un rendimiento superior a nivel gráfico, con soporte potencial para juegos en 8K nativo, además de 4K estable a altos cuadros por segundo.

Este enfoque coincide con la estrategia histórica de la marca: priorizar la potencia bruta como principal argumento de venta. En generaciones anteriores, Xbox ha apuntado al público más exigente en lo técnico, mientras que Sony se ha enfocado en el desarrollo de títulos exclusivos como su gran diferencial.

De confirmarse esta diferencia de rendimiento entre ambas consolas, podríamos volver a ver una grieta marcada entre potencia y catálogo, tal como ocurrió con Xbox One X y PS4, o más recientemente con Xbox Series X y PS5.

xbox ps3 Xbox Next: rendimiento de élite con alma de PC Xbox

¿Revolución o simple evolución?

Si bien las cifras y proyecciones suenan ambiciosas, conviene tomar distancia y analizar el panorama completo. En términos estrictos, el salto generacional respecto a la generación actual será significativo: mejor resolución, 120 FPS nativos, menores tiempos de carga, uso intensivo de IA y mejoras gráficas notorias.

Sin embargo, todo indica que estas mejoras serán relevantes solo dentro del ecosistema de consolas, pero no necesariamente impactantes frente a los avances ya disponibles (y los que vendrán) en el mercado de PC. Para cuando estas consolas lleguen al mercado —entre 2027 y 2028—, sus especificaciones podrían sentirse desactualizadas frente a las GPU de nueva generación.

Precio, servicios y exclusivos: la verdadera batalla

La conclusión es clara: la próxima guerra entre consolas no se librará únicamente en términos de potencia. Más allá de los TFLOPS, la diferencia la marcarán los precios, los servicios digitales y las experiencias exclusivas que cada plataforma pueda ofrecer.

Microsoft intentará seducir a los gamers más técnicos y a quienes buscan rendimiento sin complicaciones. PlayStation, por su parte, volverá a apostar por una línea de juegos exclusivos, una comunidad consolidada y una propuesta de valor equilibrada.

En definitiva, lo que hoy son rumores pronto podrían ser el comienzo de una nueva etapa en el gaming de sobremesa. Hasta entonces, solo queda esperar que estas filtraciones se confirmen o se transformen en promesas cumplidas.

FUENTE: Información extraída de Moore's Law Is Dead (filtrador)