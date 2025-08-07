Arístides Kids llega con shows, juegos y menús especiales por el Día del Niño

El evento será este sábado 9, de 12.30 a 17.30, en calle Arístides Villanueva.

Este sábado 9 de agosto, de 12.30 a 17.30, la Ciudad de Mendoza realizará “Arístides Kids”, una jornada destinada al público infantil con actividades recreativas, culturales y propuestas gastronómicas. El evento tendrá lugar sobre calle Arístides Villanueva, que será peatonalizada entre Tiburcio Benegas y Martínez de Rozas.

Organizado por la Municipalidad de Mendoza en conjunto con 25 comercios de la zona, el encuentro busca promover la Arístides como espacio de encuentro y dinamismo comercial, en el marco del Día del Niño.

Durante el evento, habrá tres escenarios con espectáculos musicales, bandas en vivo como Batos y El Taller del Músico, además de actividades para niños, niñas y adultos. También se instalarán stands de emprendedores de la economía social, con productos locales a disposición.

La propuesta gastronómica incluye menús especiales a partir de $6.000, ofrecidos por locales como Zitto, Beerlin, Maldito Perro, Antares, Don Aldo, Estilo Smash, Gingger, Chachingo, República, Berlina, William Brown, Sabores del Perú, Basilica’s, Madison, Al Toque, Mas Tech Market, Donde Arístides se Tentó, Birra House, Udila, Essenza, Burgery, Patagonia, Alux, H52, La Rosadita, La Taberna de Moe, Movil Store y Arístides Bistró.