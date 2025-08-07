Por qué el pantalón cargo es el nuevo básico de moda y cómo usarlo como todo un fashionista

Aprendé a llevar el pantalón cargo como todo un experto, para aprovechar esta prenda súper versátil de la mejor manera.

Lo que alguna vez fue un uniforme utilitario hoy pisa fuerte en el street style y en las colecciones de las grandes casas de moda. El pantalón cargo dejó de ser exclusivo de un look deportivo para transformarse en un aliado versátil que se adapta a distintas ocasiones.

Aprendé a llevar el pantalón cargo en todas sus formas: Su popularidad actual radica en la comodidad. De tiro medio o alto, pierna recta o levemente ancha, este pantalón permite movimiento, algo que encaja perfecto con la tendencia de prendas holgadas. Los tonos neutros como beige, verde oliva y negro son los más vistos, pero no faltan versiones en denim, satén o hasta con brillos para la noche.

En el día a día, se puede llevar con remeras básicas y zapatillas chunky para un look urbano. Para la oficina, un top ajustado y un blazer estructurado elevan la prenda y le dan un aire desenfadado muy top. En salidas nocturnas, la fórmula de cargo, corset y tacos finos está ganando adeptas que buscan un contraste y que no sea un outfit tan trillado, como lo sería al optar la clásica mini.

Cargo pants El pantalón cargo es la tendencia que conquista el street style. El detalle de los bolsillos, más allá de su función, se volvió un elemento estético. Algunos modelos incorporan cierres metálicos, costuras visibles o solapas XL para acentuar el diseño. Otros, en cambio, apuestan por una versión minimalista, con bolsillos planos que apenas se insinúan.

En redes sociales, la tendencia es clara, y las creadoras de contenido y celebrities lo combinan con microtops, camperas bomber o camisas oversize abiertas, generando un juego de proporciones que estiliza y le dan toda la onda. Todo se trata de jugar, de animarse, y de buscar inspiración en las redes para nuevas posibles combinaciones.