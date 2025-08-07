Foro Valos: todas las fotos del brindis y networking en Bodega Chandon

En el marco de los 20 años del Foro Valos, Bodega Chandon fue sede de un encuentro que reunió a referentes del sector vitivinícola, turístico y cultural para reflexionar sobre sostenibilidad y fortalecer vínculos mediante un espacio de diálogo, brindis y networking.

La jornada del miércoles del Foro Valos cerró con un brindis en Bodega Chandon.

En el marco de la edición especial por los 20 años del Foro Valos, este miércoles por la tarde se realizó un encuentro de networking y brindis en Bodega Chandon, ubicada en Agrelo, Luján de Cuyo. La actividad formó parte de los espacios temáticos del Foro y reunió a referentes del sector vitivinícola, turístico y cultural bajo el lema “Negocios que trascienden: evolucionando en turismo, cultura y vitivinicultura”.

El evento se enmarca dentro de una serie de jornadas que se extenderán hasta el 8 de agosto, con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos actuales del desarrollo sostenible y generar vínculos entre sectores productivos, sociales y académicos. Durante cuatro días, el Foro propone abordar temas estratégicos a través de actividades en distintas sedes, muchas de ellas dentro de empresas socias.

Valos y la evolución en turismo, cultura y vitivinicultura En la jornada del miércoles, la anfitriona fue Bodega Chandon Argentina, que albergó un panel moderado por María Lorena Cepparo (gerente de Turismo en Bodegas Chandon Argentina), y que contó con la participación de Sofía Larrea (Ramondin), Silvina Giudici (Reserva Natural Villavicencio), Franco Fusari (Hábitat Parque) y Franco Pisi (Grupo Palapas). El cierre estuvo a cargo del keynote speaker Gustavo Pérez Berlanga, referente en sostenibilidad del Grupo Restaurantero Gigante de México.

Al finalizar el espacio de diálogo e intercambio, pasadas las 19, se llevó a cabo un brindis. El momento fue propicio para el networking entre empresarios, representantes institucionales y referentes del ecosistema local, en un entorno distendido, con gastronomía y vinos de la casa.