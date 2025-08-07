Foro Valos: todas las fotos del brindis y networking en Bodega Chandon
En el marco de los 20 años del Foro Valos, Bodega Chandon fue sede de un encuentro que reunió a referentes del sector vitivinícola, turístico y cultural para reflexionar sobre sostenibilidad y fortalecer vínculos mediante un espacio de diálogo, brindis y networking.
En el marco de la edición especial por los 20 años del Foro Valos, este miércoles por la tarde se realizó un encuentro de networking y brindis en Bodega Chandon, ubicada en Agrelo, Luján de Cuyo. La actividad formó parte de los espacios temáticos del Foro y reunió a referentes del sector vitivinícola, turístico y cultural bajo el lema “Negocios que trascienden: evolucionando en turismo, cultura y vitivinicultura”.
El evento se enmarca dentro de una serie de jornadas que se extenderán hasta el 8 de agosto, con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos actuales del desarrollo sostenible y generar vínculos entre sectores productivos, sociales y académicos. Durante cuatro días, el Foro propone abordar temas estratégicos a través de actividades en distintas sedes, muchas de ellas dentro de empresas socias.
Valos y la evolución en turismo, cultura y vitivinicultura
En la jornada del miércoles, la anfitriona fue Bodega Chandon Argentina, que albergó un panel moderado por María Lorena Cepparo (gerente de Turismo en Bodegas Chandon Argentina), y que contó con la participación de Sofía Larrea (Ramondin), Silvina Giudici (Reserva Natural Villavicencio), Franco Fusari (Hábitat Parque) y Franco Pisi (Grupo Palapas). El cierre estuvo a cargo del keynote speaker Gustavo Pérez Berlanga, referente en sostenibilidad del Grupo Restaurantero Gigante de México.
Al finalizar el espacio de diálogo e intercambio, pasadas las 19, se llevó a cabo un brindis. El momento fue propicio para el networking entre empresarios, representantes institucionales y referentes del ecosistema local, en un entorno distendido, con gastronomía y vinos de la casa.