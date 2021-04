Características de las apps de trading que valoran positivamente los mexicanos

Paulatinamente la bolsa ha ido despertando un mayor interés entre los mexicanos. Ello es fruto de varios aspectos, aunque uno de los más relevantes tiene relación con la evolución tecnológica que se lleva produciendo a un ritmo vertiginoso desde hace tres décadas. Nos referimos a que, en pleno 2021, es posible invertir tanto en dicho mercado como en otros sectores financieros por medio de celulares.

La comodidad es máxima, siempre y cuando las apps en cuestión cumplan con una serie de características, las cuales iremos desgranando a continuación. Todas ellas son tenidas muy en cuenta por los habitantes de México que muestran un mayor o menor interés en el ámbito del trading.

Buenas opiniones por parte de expertos

Lo primero en lo que se fijan los mexicanos es la reputación de la aplicación. A través de Internet es sencillo dar con reseñas de expertos, tales como las que aparecen en Bolsa24.

En caso de que las valoraciones por parte de los especialistas sean muy buenas, los usuarios no dudan en emplear la aplicación que tanto llama su atención. Sin embargo, otros individuos van más allá y optan por consultar adicionalmente otros tipos de opiniones.

Hablamos de aquellas vertidas por personas que no son expertas en bolsa/trading, sino que simplemente pretenden disponer de una buena aplicación con la que hacer sus inversiones sin tener que recurrir al equipo informático.

Teniendo en cuenta la media de las valoraciones, si la misma es elevada, no dudan en decantarse por dicha aplicación. Por supuesto, ha de cumplir con otros requisitos, los cuales afortunadamente están presentes en la gran mayoría de apps de trading que son compatibles con dispositivos iOS y Android.

Sistema intuitivo

Poco a poco el trading va llamando la atención de más principiantes, quienes nunca antes han operado en este sector. Es habitual que las dudas se apoderen de todos ellos. Por suerte, las mismas pasan a ser historia si delante de sus ojos tienen una interfaz que sea intuitiva a más no poder.

Los desarrolladores de las aplicaciones de trading se vuelcan en cuerpo y alma en dar forma a menús y entornos virtuales en general que sean fáciles de entender, así como de utilizar.

Incluso aquellas personas de avanzada edad que no están acostumbradas a tratar con celulares se ven capaces de llevar a cabo sus primeras operaciones, no solo en el sector de la bolsa, sino también en otros ámbitos relacionados con el apasionante mundo del trading.

Conviene destacar el hecho de que algunas apps más avanzadas incluso tienen funciones de accesibilidad para aquellos mexicanos que, por desgracia, presentan dificultades como una menor capacidad de visión.

A su vez, algunas de ellas implementan modos nocturnos, los cuales se han puesto muy de moda últimamente. Y no es para menos, puesto que junto a los paneles OLED se traducen en un ahorro de la batería. Ello es de agradecer por parte de quienes se pasan muchas horas con el dispositivo móvil analizando los diversos valores, determinando así en cuál conviene invertir para obtener beneficios.

Variedad

Precisamente hablando de valores, llega el momento de abordar otro de los aspectos clave. Nos referimos a la variedad de mercados disponibles en la aplicación.

Por ejemplo, dentro del trading, el sector de la bolsa es uno de los que mayores operaciones registran a diario en México. Pero no todas ellas guardan relación con empresas locales o de los Estados Unidos.

También es habitual que los mexicanos se interesen por el IBEX-35 de España, así como por otras bolsas de países como Japón. Es por este motivo que poco a poco ha ido convirtiéndose en esencial el hecho de ofrecer una amplísima variedad si una app de trading pretende aglutinar a una gran cantidad de clientes potenciales.

Por supuesto, las comisiones juegan un papel esencial. Por mucha variedad que haya, si a la hora de la verdad los usuarios han de abonar elevados porcentajes de comisión, no dudan en utilizar otro servicio que sea menos riguroso en este sentido.

Métodos seguros de pago y cobro

Si bien es cierto que todo lo comentado en anteriores líneas es muy importante, de poco sirve si la aplicación de trading no cuenta con buenos métodos para depositar dinero y, posteriormente, cobrarlo cuando lo estime oportuno el susodicho o en el momento en que ya haya aglutinado una nada despreciable cantidad de beneficios.

En este sentido, los desarrolladores no escatiman en el presupuesto necesario para implementar dicha clase de sistemas, los cuales aportan tranquilidad y confianza a los usuarios. Ello se traduce en que, si detectan una oportunidad de inversión en bolsa, no se lo piensan en exceso, sabiendo que no tendrán problemas a la hora de tramitar las operaciones.

Si las características que hemos mencionado son reunidas por una app de trading, la misma adquiere una gran popularidad en México, derivando en una elevadísima cifra de descargas.