Se cumplen 70 años del nacimiento de la primera computadora del mundo

El 31 de marzo de 1951, exactamente hace 70 años, los ingenieros J. Presper Eckert y John Mauchly, entregaron a la Oficina del Censo de Estados Unidos el primer ordenador comercial de la historia que recibió el nombre de UNIVAC I (Universal Automatic Computer I) con el objetivo de monitorear el así llamado baby boom, es decir, el sustancial incremento demográfico que se produjo en Estados Unidos a principios de los años 50. Puesto en funcionamiento el 14 de junio del mismo año, se vendieron 46 unidades a algunas empresas y al gobierno de los EE. UU.: además de la Oficina del Censo americana, el UNIVAC I fue adquirido por General Electric, empresa privada que lo empleó en su fábrica de electrodomésticos a Louisville para la gestión de las nóminas de pago de la empresa y para el sistema de control de inventario del depósito.

¿Qué tiene de tan extraordinario este invento?

Se podría pensar que el precio de venta, entre 1,25 y 1,5 millones de dólares, o también su dimensión, ya que era grande como un enorme armario con un peso total de 13 toneladas. La verdadera revolución reside en el hecho de que por primera vez en la historia un ordenador fue utilizado para el procesamiento de los datos, y no solo para ecuaciones matemáticas y cálculos complicados, función principal hasta aquel momento. Además, por primera vez fue utilizado el término “automático”: todos los datos, números y letras, eran almacenados y leídos por una unidad de cinta metálica, sin introducir los programas manualmente. Un dispositivo innovador y visionario que el New York Times llamó “el genio matemático alto 2,42 m”, capaz de registrar y clasificar un ciudadano medio en base al género, estado civil, educación, residencia y otras informaciones en un sexto de segundo.

¿Qué es lo que ha cambiado en 70 años en la gestión de los datos a nivel comercial?

Se podría decir que por primera vez en la historia un ordenador ha adelantado la evolución que se llamaría Integración de Datos, es decir, un complicado proceso de asimilación, mapeo, movimiento y trasformación de los datos, necesario para obtener su elaboración y funcionamiento. Hoy la digitalización ha llevado a un crecimiento exponencial de los datos que las empresas tienen que gestionar en manera eficaz y rápida. De ordenadores gigantes se ha pasado a software capaces de gestionar en manera intuitiva, dinámica y segura los datos. Entre ellos se incluyen las soluciones de Primeur, multinacional europea especializada en la integración de los datos, que desde hace más de 30 años ofrece sus productos a empresas nacionales e internacionales. “En 70 años la tecnología ha progresado enormemente. El UNIVAC I fue sin duda el precursor de este movimiento que hoy es fundamental para gestionar la operatividad de las grandes Empresas del sector público y privado – afirma Paloma Hernández, CEO de Primeur España y Latinoamérica – una mejor gestión de los datos se traduce en un mayor incremento de la productividad, del tiempo de comercialización y del servicio general de una empresa, además de permitir tomar decisiones más precisas y rápidas a nivel de la gestión empresarial”.

A pesar de las dificultades que ambos científicos encontraron durante la construcción de UNIVAC I, esta obra les aportó grandes satisfacciones y premios. El 4 de noviembre de 1952 por primera vez en la historia un ordenador predijo la victoria a las elecciones presidenciales de Dwight D. Eisenhower con un margen de error de 1%. Desde entonces los americanos tomaron conciencia sobre la importancia tecnológica de esta máquina, tanto que UNIVAC se convirtió en la palabra más común para indicar los ordenadores. UNIVAC I no fue la única invención de los científicos Presper Eckert y John Mauchly: pocos años antes, exactamente en el 1946 planearon ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, el primer ordenador electrónico de propósito general de la historia. El proyecto fue comisionado por U.S. Army Ordinance Department que necesitaba un dispositivo capaz de solucionar los problemas de cómputo de las curvas balísticas de los proyectiles artillería. A diferencia de UNIVAC I, este ordenador ocupaba una superficie de 180 metros cuadrados y pesaba 30 toneladas. Además de la dimensión, ENIAC consumía hasta 150 kilovatios de potencia: precisamente por esto, la primera vez que lo pusieron en funcionamiento, provocó un apagón general en el distrito oeste de la ciudad de Filadelfia. No es casualidad que la palabra inglés “brainiac”, o sea cerebrito, proviene del primer ordenador electrónico ENIAC.

Desde costar 1 millón de dólares y tener un peso de 13 toneladas, hasta entrar en nuestras casas y en las oficinas de todo el mundo, el ordenador ha revolucionado la manera de vivir y trabajar. En el último año la pandemia ha favorecido el mercado de los ordenadores, registrando el mejor crecimiento de la última década a nivel global: según una investigación realizada por Financial Times, un estudio de la sociedad Gartner afirma que en el último trimestre de 2020 las unidades de ordenadores enviadas a todo el mundo fueron 79,4 millones, con un aumento de 10,7% en comparación al año precedente, mientras sobre una base anual hubo un crecimiento de 4,8% con relación al 2019, con 275 millones de unidades vendidas de más, el dato más alto registrado desde 2010. La sociedad de investigación IDC, en cambio, ha registrado 303 millones de unidades enviadas con un crecimiento de 13,1% en 2020, mientras Canalys ha afirmado que en el último año los envíos han crecido de 11% llegando a 297 millones de unidades.

En conclusión, aquí están 10 curiosidades sobre UNIVAC I, el primer ordenador comercial de la historia: