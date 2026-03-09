Se filtró una animación inédita de Evangelion tras un error del estudio Khara

El corto por los 30 años de la saga Evangelion era exclusivo de un evento en Japón, pero un reclamo por copyright lo expuso en alta definición.

El corto especial de Asuka se filtró tras un error de Khara en un reclamo por copyright.

Lo que debía ser una de las experiencias más exclusivas del 30° aniversario de Neon Genesis Evangelion terminó convirtiéndose en uno de los episodios más insólitos alrededor de la franquicia. El estudio Khara, responsable de la marca, había preparado un corto especial centrado en Asuka para el evento presencial “EVANGELION:30”, realizado en Japón entre el 21 y el 23 de febrero de 2026. La idea original era mantener ese material como una proyección limitada para los asistentes, sin estreno previsto en plataformas, televisión ni formato físico.

evangelion2 La animación por los 30 años de Evangelion pasó de evento exclusivo en Japón a estreno global. Khara Khara filtro un video de Evangelion y desató la polémica El problema comenzó cuando empezaron a circular grabaciones clandestinas tomadas durante las funciones. Khara inició entonces un operativo para bajar esos posteos de redes sociales, pero en medio de ese proceso cometió un error decisivo: al presentar reclamos por copyright en X, compartió información de acceso que permitió que terceros pudieran ver y descargar el archivo oficial del corto. Según explicó la propia compañía, ese material quedó “temporalmente accesible desde fuentes externas” por una falla humana y por una comprensión insuficiente del sistema de reclamos de la plataforma.

A partir de ahí, la situación se descontroló. Usuarios que habían recibido notificaciones por infracción aseguraron que dentro del reclamo estaba adjunto el video completo en alta calidad, lo que abrió la puerta a que la pieza comenzara a distribuirse por internet muy por encima de la calidad de las primeras grabaciones tomadas en la sala. La filtración no tardó en multiplicarse en redes y foros, hasta el punto de que miles de fans fuera de Japón terminaron viendo el corto desde sus casas y en mejor calidad que varios de los asistentes presenciales.

Hace poco Rosalía vistió un disfraz que parecía haber salido del animé Evangelion. Un fallo del estudio Khara expuso en alta definición un corto inédito de Evangelion. Khara El corto exclusivo de Evangelion que se volvió imposible de contener El atractivo del material no era menor. Se trataba de una animación especial enfocada en Asuka, pensada para conmemorar los 30 años de Evangelion, uno de los títulos más influyentes de la historia del anime. Distintos reportes coinciden en que el corto presenta un cruce entre versiones de Asuka de distintas etapas de la saga, una jugada que alimentó la conversación entre fanáticos y reforzó el carácter celebratorio del proyecto.

El caso llamó todavía más la atención porque fue el propio estudio el que confirmó públicamente lo ocurrido. En un comunicado fechado el pasado 7 de marzo, Khara pidió disculpas, reconoció la gravedad del incidente y admitió que la difusión del video oficial fue consecuencia directa de un error interno durante el procedimiento para proteger sus derechos de autor.