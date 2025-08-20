Windows 11: la última actualización podría poner en riesgo tu SSD
La actualización KB5063878 de Windows 11 está causando fallos en varios SSD. Usuarios reportan bloqueos y pérdida de acceso durante transferencias.
Microsoft continúa empujando a los usuarios hacia Windows 11, pero no todo está saliendo como esperaba. La reciente actualización KB5063878, lanzada el pasado 12 de agosto con la compilación 26100.4946, está provocando fallos importantes en ciertos discos duros SSD, generando bloqueos durante transferencias de archivos pesados.
El fallo: SSD que dejan de responder
Según reportes publicados el 17 de agosto de 2025 por el usuario de X (Twitter) @Necoru_cat varios usuarios comenzaron a notar que, al intentar mover archivos de más de 50 GB, sus equipos dejaban de reconocer el SSD interno, volviéndolo inaccesible.
Te Podría Interesar
El problema afecta a modelos específicos de SSD, sobre todo aquellos que utilizan controladores Phison. Entre las unidades con más reportes negativos se encuentran:
- Corsair Force MP600 (Phison PS5012-E12);
- KIOXIA EXCERIA PLUS G4;
- Fikwot FN955;
- SSD con controlador InnoGrit;
- Maxio;
- SanDisk Extreme PRO M.2 NVMe 3D SSD.
Por otra parte, algunas marcas parecen no presentar fallos tras la actualización, como:
- Solidigm P44 Pro;
- Samsung 980;
- SanDisk SSD PLUS 240 GB SDSSDA-240G.
Análisis técnico y reportes en redes
El usuario de X (Twitter) @Necoru_cat realizó pruebas en 21 modelos de SSD y concluyó que los dispositivos con controladores Phison son los más vulnerables a este error. Además, señaló que los modelos sin caché DRAM y con volúmenes de escritura pequeños también son más propensos a fallar.
En su publicación compartió una tabla con casos confirmados:
- Corsair Force MP600 (Phison PS5012-E12) – fallo confirmado;
- KIOXIA EXCERIA PLUS G4 (Phison E18) – reportes inconsistentes;
- SanDisk Extreme PRO M.2 (InnoGrit Rainier) – reportes inconsistentes;
- Samsung 980 (controlador Samsung Pascal) – sin problemas;
- Solidigm P44 Pro (SK Hynix Aries) – sin problemas.
¿Conviene actualizar ahora a Windows 11?
Por el momento, Microsoft no ha reconocido oficialmente el fallo ni ofrecido una solución. Sin embargo, ante los múltiples reportes de usuarios en foros y redes sociales, lo más recomendable es evitar la actualización KB5063878 hasta que la compañía publique un parche correctivo.
Si ya instalaste la actualización, se recomienda no transferir grandes volúmenes de archivos en SSD potencialmente afectados para prevenir pérdida de datos. En los próximos días se espera que Microsoft dé una respuesta oficial sobre este problema que está afectando a la estabilidad del sistema.
La actualización KB5063878 de Windows 11, que debía mejorar la experiencia, está provocando serios problemas en ciertos SSD. Hasta nuevo aviso, la recomendación es esperar antes de actualizar o limitar las transferencias de archivos pesados.