HP lanza nuevas computadoras OMEN y equipos HyperX con IA para gamers exigentes

HP presentó su nueva línea OMEN y HyperX con inteligencia artificial y hardware de alto rendimiento para jugadores que buscan más potencia y personalización.

El mercado de videojuegos sigue creciendo y los equipos de alto rendimiento ganan protagonismo. En este contexto, HP OMEN presentó en Buenos Aires su nueva generación de dispositivos y periféricos para gaming. La compañía busca potenciar la experiencia con procesadores más potentes, sistemas de refrigeración patentados y herramientas de inteligencia artificial como OMEN AI, ya disponible en títulos como Valorant, League of Legends, Apex Legends y Fortnite.

OMEN MAX 45L: rendimiento extremo con refrigeración patentada La OMEN MAX 45L es la computadora de escritorio para juegos más potente de HP. Incorpora el sistema CRYO CHAMBER™, que reduce en 7.5 °C la temperatura de la CPU a plena carga frente a modelos de tamaño mediano. Además, incluye hasta un procesador AMD Ryzen™ 9 9950X3D y gráficos NVIDIA® GeForce RTX™ 5090.

Josephine Tan, presidenta de la división de Gaming de HP, afirmó: "Los gamers esperan más que solo potencia bruta. Quieren equipos que se alineen con su forma de jugar".

OMEN 35L y alianza con Riot Games La compañía también presentó la OMEN 35L Stealth Edition, PC oficial de League of Legends Esports y el VALORANT Champions Tour. Esta versión ofrece un diseño discreto sin iluminación RGB, con los mismos componentes internos que la OMEN 35L tradicional. Según Riot Games, este acuerdo refuerza la importancia del hardware de alto nivel en competencias internacionales.

image OMEN 35L Stealth Edition HyperX: audio y personalización En el segmento de audio, HP amplió la línea HyperX Cloud Alpha 2, que ofrecen hasta 250 horas de batería, doble conexión inalámbrica y la primera base RGB reprogramable del mundo. También presentó el micrófono HyperX FlipCast, compatible con USB y XLR, con medidor LED de nivel de entrada y controles táctiles para transmisiones en vivo.