Sony amplía gama de productos INZONE: nuevos auriculares, teclado y ratón gaming

La empresa presentó su gama de periféricos destindados a usuarios fanáticos del gaming. Conoce a continuación los próximos lanzamientos.

Sony presentó una nueva línea de productos bajo su marca INZONE, enfocada en accesorios gaming. La compañía suma a su catálogo dos modelos de auriculares, su primer teclado mecánico y un ratón ultraligero. Todos han sido desarrollados con la colaboración de Fnatic, uno de los equipos de eSports más reconocidos del mundo.

Auriculares INZONE H9 II y E9 El modelo INZONE H9 II se convierte en el nuevo producto insignia de Sony dentro del segmento de audio para videojuegos. Utiliza el mismo diafragma que los auriculares WH-1000XM6 y ofrece cancelación activa de ruido, múltiples micrófonos con filtrado de voz mediante IA y conexión tanto por Bluetooth como por adaptador de 2,4 GHz. Permite la conexión simultánea a diferentes dispositivos.

image Sony INZONE H9 II Sony Por su parte, los INZONE E9 apuestan por un formato in-ear poco habitual en el mercado gaming. Incorporan un diseño compacto con diferentes almohadillas, estructura totalmente cerrada y cancelación pasiva de ruido. A través de la aplicación de gestión en PC, se puede activar el sonido espacial 7.1.

Primer teclado gaming de Sony: INZONE KBD-H75 El INZONE KBD-H75 es el primer teclado mecánico de la compañía. De tipo 75%, carece de teclado numérico y apuesta por un formato compacto en aluminio. Entre sus características se incluye rapid trigger, que facilita la repetición rápida de pulsaciones en juegos competitivos. Además, incorpora una rueda personalizable para controlar volumen o funciones adicionales.

image Sony amplía sus periféricos gaming Ratón INZONE Mouse-A y nuevas alfombrillas El INZONE Mouse-A llega como un mouse inalámbrico ultraligero de 48,4 gramos, con carcasa reforzada en microesferas de cristal hueco. Su autonomía alcanza las 90 horas y dispone de un sensor propio de Sony con hasta 30.000 ppp y una frecuencia de sondeo de 8.000 Hz.