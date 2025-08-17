La divertida actualización de la inteligencia artificial de Google para niños y que todos van a querer usar

La nueva función de Gemini de Google permite generar historias animadas de hasta 10 páginas con distintos estilos visuales.

La inteligencia artificial de Google presentó una actualización en Gemini. Esta vez, la función está pensada para los más pequeños y se llama Storybook. Esta herramienta te permite crear cuentos ilustrados, animados y personalizados respetando la descripción que le de el usuario.

Esta es la nueva apuesta de Google para que los más pequeños se familiaricen con la tecnología de una forma divertida pero segura, estimulando su creatividad a través de historias inventadas por ellos. Si ellos quieren también pueden dar especificaciones sobre las ilustraciones.

Esto es lo que debes hacer con la inteligencia artificial ia, gemini Así son las imágenes creadas por inteligencia artificial. Archivo. No es necesario que tu descripción cuente con muchos detalles. Por ejemplo puedes escribir “mi yo de 7 años no quería dormir en la casa de la abuela. Escribe un cuento que ayude a afrontar esta situación”. La aplicación tardará unos segundos en presentar una historia que incluye una tierna portada con el título de la historia y el autor debajo.

Otro detalle a destacar es que cada página contiene una ilustración y un pequeño texto que está relacionado con la imagen. Cabe mencionar que las ilustraciones son de una gran calidad e invitan a relajarse. Y aunque la aplicación está en inglés puedes solicitar tu historia en español.