La divertida actualización de la inteligencia artificial de Google para niños y que todos van a querer usar
La nueva función de Gemini de Google permite generar historias animadas de hasta 10 páginas con distintos estilos visuales.
La inteligencia artificial de Google presentó una actualización en Gemini. Esta vez, la función está pensada para los más pequeños y se llama Storybook. Esta herramienta te permite crear cuentos ilustrados, animados y personalizados respetando la descripción que le de el usuario.
Esta es la nueva apuesta de Google para que los más pequeños se familiaricen con la tecnología de una forma divertida pero segura, estimulando su creatividad a través de historias inventadas por ellos. Si ellos quieren también pueden dar especificaciones sobre las ilustraciones.
No es necesario que tu descripción cuente con muchos detalles. Por ejemplo puedes escribir “mi yo de 7 años no quería dormir en la casa de la abuela. Escribe un cuento que ayude a afrontar esta situación”. La aplicación tardará unos segundos en presentar una historia que incluye una tierna portada con el título de la historia y el autor debajo.
Otro detalle a destacar es que cada página contiene una ilustración y un pequeño texto que está relacionado con la imagen. Cabe mencionar que las ilustraciones son de una gran calidad e invitan a relajarse. Y aunque la aplicación está en inglés puedes solicitar tu historia en español.
Además, la inteligencia artificial te permite imprimir la historia y tiene un pequeño botón para que la IA te lea el cuento. Gemini te ofrece diferentes niveles de voz. Puedes pedirle que lo lea un poco más alto o que la voz sea más pausada. También puedes solicitarle que comience desde el principio o la página en la que te encuentras.