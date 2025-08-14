La inteligencia artificial eligió el signo más atractivo del zodiaco

La inteligencia artificial analizó rasgos físicos y de personalidad de los signos del zodíaco y determinó que Escorpio lidera el ranking.

Estos son los aspectos que hacen a este signo el más atractivo, según la inteligencia artificial. Foto: Shutterstock

Seguros de sí mismos, misteriosos y con gran intensidad, estas son algunas de las características del signo que la inteligencia artificial eligió como el más atractivo del horóscopo. Probablemente, quienes ya estén familiarizados con los signos podrán adivinar de cuál se trata.

Aunque muchos podrían pensar que Leo lidera el ranking por su carisma y energía magnética, la inteligencia artificial determinó que las personas de Escorpio son las que poseen mayor atractivo general. Los rasgos destacados por la IA incluyen simpatía, carisma, apariencia y magnetismo personal.

Sagitario y Escorpio son los signos que tendrán más suerte en noviembre. Foto: Archivo Además de Escorpio, la inteligencia artificial eligió a otros signos como atractivos. Foto: Archivo Qué hace a Escorpio tan especial según la inteligencia artificial No se trata solo de un atractivo físico: los escorpianos sobresalen por su capacidad de mantener el misterio. Su magnetismo atrae tanto a quienes buscan una relación seria como "a quienes disfrutan del juego de seducción y la complicidad", según la IA. La determinación y confianza de Escorpio también los hace sumamente llamativos en cualquier entorno social.

Además de Escorpio, otros signos como Leo y Libra también fueron señalados como altamente atractivos. Leo destaca por su energía y seguridad, mientras que Libra se caracteriza por su elegancia y facilidad para generar conexiones con los demás. Esto demuestra que el atractivo no depende únicamente de la apariencia, sino también de la personalidad y la forma de relacionarse.