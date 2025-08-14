Netflix promete arrasar con uno de los estrenos más esperados

Netflix estrenó En el barrio, el spin-off más esperado por los suscriptores de la plataforma de streaming. Esperan que sea un éxito.

Este jueves Netflix estrenó la serie más esperada. En el barro, el spin-off de El Marginal llegará a la plataforma de streaming con un elenco renovado y prometedor. La ficción combina el espíritu de las películas carcelarias con una narrativa moderna.

Netflix y un gran estreno Los amantes de las series carcelarias no pueden dejar de ver esta nueva serie que ya está en la plataforma. Protagonizada por Ana Garibaldi, Valentina Zenere y María Becerra, promete deslumbrar a la audiencia.

La serie, creada por Sebastián Ortega, lleva al espectador en esta ocasión a un entorno carcelario femenino donde se entrelazarán la violencia, la lealtad y las traiciones a lo largo de ocho episodios imperdibles.

en el barro Netflix tiene un gran estreno. Fuente: Netflix. La historia La trama de la serie gira en torno a un grupo de mujeres que unidas por sus crímenes deberán aprender a sobrevivir en una de las prisiones más peligrosas de todo el país. Cada una enfrenta su propio infierno y su realidad, pero todas están atrapadas en el barro.

En el inicio de la serie varias delincuentes serán trasladadas al penal de La Quebrada. Una de ellas es Gladys Guerra, que es la ex esposa del líder criminal Borges. En un violento operativo un camión policial cae al río y Gladys logrará salvar a varias compañeras y desde ahí nacerá un lazo de supervivencia.