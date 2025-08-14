Netflix promete arrasar con uno de los estrenos más esperados
Netflix estrenó En el barrio, el spin-off más esperado por los suscriptores de la plataforma de streaming. Esperan que sea un éxito.
Este jueves Netflix estrenó la serie más esperada. En el barro, el spin-off de El Marginal llegará a la plataforma de streaming con un elenco renovado y prometedor. La ficción combina el espíritu de las películas carcelarias con una narrativa moderna.
Netflix y un gran estreno
Los amantes de las series carcelarias no pueden dejar de ver esta nueva serie que ya está en la plataforma. Protagonizada por Ana Garibaldi, Valentina Zenere y María Becerra, promete deslumbrar a la audiencia.
La serie, creada por Sebastián Ortega, lleva al espectador en esta ocasión a un entorno carcelario femenino donde se entrelazarán la violencia, la lealtad y las traiciones a lo largo de ocho episodios imperdibles.
La historia
La trama de la serie gira en torno a un grupo de mujeres que unidas por sus crímenes deberán aprender a sobrevivir en una de las prisiones más peligrosas de todo el país. Cada una enfrenta su propio infierno y su realidad, pero todas están atrapadas en el barro.
En el inicio de la serie varias delincuentes serán trasladadas al penal de La Quebrada. Una de ellas es Gladys Guerra, que es la ex esposa del líder criminal Borges. En un violento operativo un camión policial cae al río y Gladys logrará salvar a varias compañeras y desde ahí nacerá un lazo de supervivencia.
Este grupo que se apodará “las embarradas” enfrentará un mundo con códigos violentos. Una lucha constante por el respeto se librará a sangre y a fuego.
Una de las actuaciones destacadas de la serie es la de Alejandra “Locomotora” Oliveras, la exboxeadora que falleció el pasado 28 de julio tras sufrir un ACV.
El elenco completo
- Ana Garibaldi
- Valentina Zenere
- Ana Rujas
- Rita Cortese
- Lorena Vega
- Carolina Ramírez
- Gerardo Romano
- Cecilia Rossetto
- Juana Molina
- Erika de Sautu Riestra
- María Becerra
- Locomotora Oliveras