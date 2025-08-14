Limpieza: el trucazo casero para limpiar las zapatillas de gamuza que están de moda

Hay una reconocida marca internacional que no para de vender zapatillas. En esta nota te contamos cómo realizar la limpieza. Alcohol y vinagre, los secretos.

La limpieza de las zapatillas a veces es un dolor de cabeza, especialmente cuando se trata del calzado de gamuza. Sin embargo, existe un trucazo casero para limpiar las zapatillas que todos tienen. Solo se necesita tener unos pocos ingredientes.

Limpieza de zapatillas Hay una de las marcas más conocidas que está explotando en venta con su modelo de zapatillas de gamuza y además hay miles de imitaciones que las personas adquieren. El problema surge a la hora de la limpieza.

Para comenzar la limpieza se necesita en primer lugar cepillarlas con un cepillo especial para calzado. Luego se prepara una solución con jabón en barra neutro y alcohol al 70%. Después se rocía con un atomizador y se pasa un cepillo de cerdas suaves para que se desprenda la suciedad.

zapatillas Una limpieza que no falla. Fuente: Adidas. Finalmente la limpieza termina con un paño humedecido en agua. Se recomienda secar la sombra. Por último, la recomendación es no sumergir las zapatillas por completo en un balde con agua. Los resultados serán sorprendentes y quedarán como nuevas.

Otra alternativa de limpieza es usando vinagre blanco. Se aplica una pequeña cantidad en un paño limpio y se frota la mancha suavemente. En caso de que las manchas persistan, se puede usar una solución de limpieza específica para gamuza siguiendo las instrucciones correspondientes.