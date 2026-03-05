Por qué deberías poner dos gotas de alcohol en tu lavarropas hoy mismo

En el mundo de la limpieza el alcohol tiene varios usos. En este caso desinfecta las prendas y ayuda a que el blanco no se opaque.

Las prendas blancas son las más difíciles de mantener. El uso diario, el sudor, los roces y el polvo hace que las fibras pierdan su brillo y se ponen amarillentas. Sin embargo, existe un truco casero para la limpieza con alcohol.

Si bien hay blanqueadores químicos en el mercado, hay expertos en cuidado textil que recomiendan un remedio casero que no falla: el uso de alcohol etílico. Con un par de gotas se puede hacer la diferencia entre una prenda limpia y una profundamente desinfectada.

Limpieza de la ropa blanca con alcohol lavarropas El alcohol ayuda a desinfectar las prendas. El alcohol tiene más usos más allá del botiquín. En la lavadora actúa como un agente potente desinfectante y desodorizante. Puede penetrar en las fibras eliminando microorganismos y terminando así con bacterias y hongos. Además, es eficaz contra el olor a humedad o el sudor de axilas y cuellos.

Por otro lado, el alcohol se evapora por completo sin dejar manchas ni residuos pegajosos. Ayuda también a que el blanco no se opaque manteniendo esa sensación de limpieza y estreno por más tiempo.

Paso a paso En primer lugar, se colocan las prendas blancas en el lavarropas. Luego aplicar dos gotas de alcohol sobre las zonas más críticas o en la cubeta del detergente. Añadir jabón y programar el ciclo correspondiente. Se aconseja secar la ropa al sol para potenciar el blanco natural.