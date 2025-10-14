Limpieza: la poderosa combinación para dejar la cocina impecable

En el mundo de la limpieza se pueden usar productos naturales. El bicarbonato de sodio siempre es una gran ayuda.

Muchas veces los que se dedican al mundo de la limpieza conocen trucos caseros muy efectivos. En este caso destacan la combinación de las cáscaras de mandarina con bicarbonato de sodio. Juntos se transforman en potentes limpiadores para el hogar.

Limpieza: una mezcla perfecta Para eso hay que colocar en una licuadora cáscaras de ese cítrico y un poco de bicarbonato de sodio. Esta combinación se destaca por un gran poder desengrasante. Además dejará un gran aroma a cítrico mientras que el bicarbonato de sodio logrará neutralizar los olores eliminando manchas suaves.

Este es el error que debes evitar al limpiar tu cocina Foto: Shutterstock Los mejores trucos de limpieza y los más económicos. Foto: Shutterstock La mezcla de estos dos ingredientes sirve como desodorizante natural. Se puede dejar en la heladera o en cualquier rincón que tenga olor fresco. Además, con esa pasta se puede frotar mesadas, tablas de madera y recipientes de cocina logrando eliminar manchas y restos que están pegados.

Otra opción de limpieza es diluir la mezcla en agua para limpiar las hojas de las plantas de interior. De esa manera quedarán brillantes y libres de polvo. El aroma además colaborará para mantener alejadas las plagas más comunes que las atacan.