Esta serie de Netflix arranca como obra maestra y termina en polémica

Con esta producción de Netflix, muchos coinciden en que, más que una serie, se siente como una película extendida.

Esta serie de Netflix es atrapante. Desde el primer capítulo despliega imágenes que parecen extraídas de la gran pantalla, con un escenario imponente y un arranque que promete un viaje cargado de tensión, misterio y emociones.

Una serie que atrapa La historia se centra en Alma, una joven que sobrevive a un accidente de autobús en el que mueren casi todos sus compañeros de clase. El suceso ocurre después de un retiro en la montaña, y tras despertar en el hospital, Alma descubre que nada es como antes. Su memoria está fragmentada y su vida, rodeada de sombras difíciles de explicar.

netlfix2 A lo largo de los episodios, la serie combina paisajes de gran belleza e inquietantes. El páramo donde se desarrolla gran parte de la acción se convierte en un personaje más. Los primeros capítulos construyen una trama intensa, capaz de enganchar a quien busca misterio bien dosificado.

Sin embargo, a partir del tercer capítulo la historia toma rumbos inesperados. El guion se adentra en terrenos más extraños, con saltos temporales y elementos sobrenaturales que generan división entre quienes la ven. Algunos espectadores celebran la audacia, mientras otros sienten que la trama pierde coherencia.