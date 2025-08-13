Una serie en Netflix que genera tanto amor y odio a la vez

Al final, más allá de las críticas o los aplausos, la serie ha logrado lo que muchas producciones anhelan: ser tema de conversación.

“El Elegido” es una serie de Netflix que no deja indiferente a nadie. Su historia, con un ambiente espiritual, cuenta la vida de un niño de doce años en Baja California Sur, sin embargo, ha encendido discusiones encendidas en redes sociales.

Una serie imperdible La trama cuenta la historia de Jodie, un chico que descubre tener poderes similares a los de Jesucristo. Desde ese momento, su vida cambia y se ve obligado a enfrentarse a preguntas profundas sobre su destino. La propuesta es atrevida: combina elementos bíblicos con una narrativa situada en la actualidad, lo que genera un contraste que atrapa desde el primer capítulo.

netflix Una serie para disfrutar. Uno de los aspectos más comentados es la forma en que presenta a Jesús y a sus discípulos. Para algunos, esta perspectiva resulta fresca y enriquecedora; para otros, es motivo de crítica y hasta de rechazo. Precisamente esa dualidad ha hecho que la serie gane tanta atención.

La dirección y la fotografía se han llevado elogios por su cuidado visual, mientras que las actuaciones logran transmitir emociones intensas. Todo esto contribuye a que devores cada episodio en menos de un día.