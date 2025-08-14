Esta película en Netflix confunde, sorprende y fascina a la vez

En Netflix, esta película encuentra un nuevo público dispuesto a dejarse atrapar por su enigma y suspenso.

Esta película cuenta una historia, pero también rompe las reglas del tiempo y te sumerge en una experiencia que parece imposible de olvidar. Tenet, dirigida por Christopher Nolan, es una de esas obras que está en Netflix para poner a prueba tu atención, tu paciencia y tu capacidad de asombro en cada escena.

Una película de suspenso e intriga La trama sigue a un agente encubierto que recibe una misión casi imposible: recuperar un arma capaz de iniciar una guerra temporal que podría acabar con el mundo. Lo que hace única a esta historia es la manera en que Nolan juega con el tiempo. La acción se desarrolla hacia adelante y atrás al mismo tiempo.

tenet-data-italia-nolan-agosto Una película de Christopher Nolan. El reparto es de alto nivel, con John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki y Kenneth Branagh aportando actuaciones intensas y llenas de matices. Además, el cameo de Michael Caine, actor recurrente en la filmografía del director, añade un toque especial que los seguidores de Nolan siempre esperan con entusiasmo.

Visualmente, Tenet es un espectáculo. La fotografía, el montaje y los efectos especiales crean secuencias que parecen imposibles, como peleas y persecuciones. Es un truco visual que mantiene a los espectadores pegados a la pantalla.