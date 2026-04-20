La joya del cine argentino en Netflix que no podés dejar de ver

La película argentina más reconocida en Netflix mezcla misterio, crimen y emoción en una historia premiada y muy recordada.

Netflix suele incluir en su catálogo películas argentinas reconocidas internacionalmente. Entre esos títulos se destaca El secreto de sus ojos, dirigida por Juan José Campanella y estrenada en 2009. Está basada en la novela La pregunta de sus ojos, escrita por Eduardo Sacheri. Se convirtió en una de las obras más premiadas del cine argentino.

Es una película que combina drama, thriller e intriga. Sigue a Benjamín Espósito, un empleado judicial retirado que decide escribir una novela sobre un asesinato ocurrido en 1974 en Buenos Aires. A partir de ese recuerdo, la historia alterna entre el presente y el pasado, mientras se reconstruye la investigación del crimen y la búsqueda del culpable.

el secreto de sus ojos NETFLIX. El secreto de sus ojos

El reparto está encabezado por Ricardo Darín, junto a Soledad Villamil, Pablo Rago y Guillermo Francella, entre otros actores destacados. Tiene una duración de 128 minutos, es decir, poco más de dos horas.

Su estreno original fue en 2009 y tuvo un gran reconocimiento internacional, incluyendo el Premio Oscar a Mejor Película Extranjera. Logró ser la película argentina de mayor éxito del año de su lanzamiento y una de las más taquilleras de la historia del cine argentino, con más de dos millones y medio de espectadores.