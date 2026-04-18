Netflix: las 2 comedias con humor ácido que son ideales para el fin de semana

Si estás buscando películas para ver de un solo tirón y desconectar el fin de semana, Netflix tiene algunas opciones con un humor distinto que se salen de lo clásico.

Una de las novedades que más llama la atención es Compañeras de cuarto, una comedia con un tono ácido y actual producida por Happy Madison, la compañía de Adam Sandler.

La historia sigue a Devon (Sadie Sandler), una estudiante universitaria que decide compartir habitación con Celeste (Chloe East), una joven carismática y segura de sí misma. Lo que comienza como una convivencia amigable rápidamente se transforma en una relación tensa, marcada por conflictos, diferencias y situaciones incómodas.

La película funciona como un retrato moderno del inicio de la vida universitaria, con un humor que combina momentos incómodos con situaciones cotidianas. Es una opción ideal para quienes buscan algo liviano, pero con un toque generacional más cercano a la experiencia de la Generación Z.

La otra película para ver en Netflix

Otra alternativa perfecta para maratonear es Revancha ya, una de las comedias negras juveniles más populares de Netflix, protagonizada por Camila Mendes (Riverdale) y Maya Hawke (Stranger Things).

No te pierdas el tráiler de Revancha ya

Embed - Revancha Ya Tráiler Oficial Netflix 1080p

La trama sigue a Drea, una de las chicas más populares del colegio, cuya vida se derrumba cuando su novio filtra un video íntimo suyo. En paralelo aparece Eleanor, una estudiante nueva, reservada, que también arrastra su propio conflicto con una compañera. Juntas deciden hacer un pacto: vengarse de quienes les arruinaron la vida, intercambiando objetivos.

Con una historia ágil, giros inesperados y un tono sarcástico, la película se convierte en una opción ideal para quienes disfrutan del drama adolescente con tintes de comedia negra.

Ambas propuestas tienen tramas simples pero efectivas, perfectas para un plan de fin de semana sin complicaciones.