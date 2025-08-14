La nueva actualización de una Inteligencia Artificial con un gran cambio para sus usuarios

En las últimas horas, la inteligencia artificial de Google anunció a todos los usuarios de que serán ellos mismos los que controlarán sus propios datos. Habrá nuevas funciones como conversaciones temporales en Gemini y actualizaciones en los controles de la información. Conocé todos los cambios que se darán en los próximos días.

Gemini es una inteligencia artificial de Google que compite mano a mano con Chat GPT para ver cuál es la que mejores actualizaciones ofrece. Si bien GPT fue la pionera, la de Google no quiere quedarse atrasada y ofrece más herramientas.

Conversaciones temporales: también vamos a actualizar nuestras prácticas de tratamiento de datos. C on esta nueva función que se irá implementando en los próximos días, podrás iniciar rápidamente una nueva conversación con Gemini que no se usará para personalizar futuras conversaciones ni para entrenar modelos.

Las conversaciones temporales tampoco aparecerán en Conversaciones recientes ni en el ajuste Actividad en las aplicaciones de Gemini. Se guardarán durante 72 horas para que Gemini pueda responderte y por motivos de seguridad. Consulta cómo iniciar un chat temporal.

Tus subidas: también vamos a actualizar nuestras prácticas de tratamiento de datos en el caso de las subidas. En las próximas semanas, se va a cambiar el nombre del ajuste Actividad en las aplicaciones de Gemini en la página Actividad en las aplicaciones de Gemini por "Conservar la actividad".

Si este ajuste está activado, podrás ver tus conversaciones anteriores en Conversaciones recientes y en Actividad en las aplicaciones de Gemini, y retomarlas en cualquier momento. Una parte de las subidas enviadas a partir del 2 de septiembre, como archivos, vídeos, pantallas sobre las que preguntes y fotos compartidas con Gemini, también se usarán para mejorar los servicios de Google para todos los usuarios.

Este avance llega gracias a Gemini, la inteligencia artificial de Google Foto: Archivo MDZ Este avance llega gracias a Gemini, la inteligencia artificial de Google Foto: Archivo MDZ

Para evitarlo, puedes desactivar Conservar la actividad. También puedes gestionar y eliminar tu actividad cuando quieras. Además, si el ajuste Actividad en las aplicaciones de Gemini está desactivado, el ajuste Conservar la actividad también lo estará a menos que lo actives.

Más herramientas de Gemini

Tu audio de Gemini y las grabaciones de Gemini Live: en los próximos días, se lanzará un nuevo ajuste en Actividad en las aplicaciones de Gemini con el que podrás elegir si quieres que se usen tus audios de Gemini y tus grabaciones de Gemini Live para mejorar los servicios de Google para todos los usuarios.

Los audios de Gemini incluyen los audios recogidos cuando haces click en el botón del micrófono. Las grabaciones de Gemini Live incluyen audio, vídeo y pantallas compartidas. Este nuevo ajuste está desactivado de forma predeterminada, pero puedes activarlo en cualquier momento.

La aclaración de Google sobre su IA

Al igual que antes, cuando Google usa tu actividad para mejorar sus servicios (incluido el entrenamiento de modelos de IA generativa), cuenta con la ayuda de revisores humanos.

"Para proteger tu privacidad, desvinculamos las conversaciones de tu cuenta antes de enviarlas a los proveedores de servicios. En consonancia con nuestros principios de privacidad, creamos protecciones técnicas de datos que salvaguardan y garantizan el uso responsable de los datos, y te proporcionamos herramientas para controlar tu experiencia con Gemini", confirmaron desde Google.