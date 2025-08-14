La inteligencia artificial reveló las 5 habilidades que podés aprender rápido y que podrían duplicar tus ingresos

La inteligencia artificial seleccionó competencias prácticas y con alta demanda que pueden adquirirse en poco tiempo y sin necesidad de un título universitario.

En un mundo laboral en constante cambio, la velocidad para adaptarse es clave. Consultada sobre qué aprender para mejorar rápidamente las oportunidades laborales, la inteligencia artificial señaló que existen habilidades que pueden dominarse en seis meses o menos y que, aplicadas de forma estratégica, pueden incluso duplicar los ingresos actuales.

"El tiempo de formación no siempre determina el impacto económico. Hay competencias cortas de aprender que, bien utilizadas, tienen un retorno altísimo", explicó la inteligencia artificial. Estas son las más destacadas.

La inteligencia artificial dejó 5 habilidades claves Una de ellas es edición de video y creación de contenido multimedia. Con el auge de las redes sociales, el marketing digital y el e-commerce, saber producir y editar material audiovisual es una habilidad muy buscada. Plataformas como Adobe Premiere, CapCut o DaVinci Resolve pueden aprenderse en pocos meses, y permiten ofrecer servicios freelance o trabajar para empresas de comunicación y marketing.

Otra opción rentable es mantenimiento e instalación de sistemas de energías renovables. El crecimiento del sector solar y eólico está generando demanda de técnicos que puedan instalar, reparar y dar soporte a estos equipos. La IA resalta que es un campo con alta proyección y posibilidad de trabajar por cuenta propia.

3D, autocad Desde energías renovables hasta marketing digital, las opciones recomendadas por la IA tienen alta demanda y proyección. Shutterstock También figura gestión y optimización de campañas publicitarias online en plataformas como Google Ads y Meta Ads. "Las empresas están dispuestas a pagar bien a quien logre resultados medibles en ventas o clientes", señaló la IA. Con un curso corto y práctica real, es posible acceder a trabajos remotos o contratos por proyecto.