Cuál es el consejo de la inteligencia artificial para dormir mejor y más tiempo

Si bien la IA aseguró que no puede dar respuestas médicas, sí brindó algunos consejos que podrían mejorar tus horas de descanso.

La inteligencia artificial fue muy clara cuando dijo: “No puede darte instrucciones médicas ni garantizar que te duermas en minutos, ya que el sueño es un proceso complejo y muy personal… Sin embargo, te puede compartir algunas recomendaciones generales de higiene del sueño que muchas personas encuentran útiles para conciliar el sueño”.

La recomendación de la inteligencia artificial El primer consejo de la inteligencia artificial es establecer una rutina. Por ejemplo, intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Esto ayuda a regular el reloj biológico de tu cuerpo. Las rutinas, por lo general, ayudan a que el cerebro se acostumbre y disminuya el estrés.

dormir Para dormir mejor se recomienda cenar una o dos horas antes de acostarse. Canva Crear un ambiente propicio es más que perfecto para conciliar el sueño. Con un ambiente oscuro, silencioso y una temperatura agradable, el sueño llegará. Pero también se recomienda evitar las pantallas porque la luz azul de estas interfiere en la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño.

A su vez, la IA recomienda hacer algo relajante como leer un libro, tomar un baño tibio o escuchar música tranquila. Si bien hay que hacer ejercicio regularmente para mejorar la calidad del sueño, no se recomienda realizar actividades de alto impacto horas antes de ir a dormir.