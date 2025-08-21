Xbox busca competir con la próxima PlayStation 6 diseñando su primer PC gamer

El panorama de la próxima generación promete cambios radicales. Xbox estaría a punto de romper con el modelo clásico de consolas al lanzar un dispositivo híbrido que combine lo mejor de una PC gamer con la experiencia tradicional de consola, en alianza estratégica con AMD .

De acuerdo con diversas filtraciones, la compañía de Redmond busca adelantarse a la PlayStation 6 ofreciendo un ecosistema unificado y modular. Este giro no solo modificaría la forma de consumir videojuegos, sino también el ritmo de actualización tecnológica, acercándose más al modelo de renovación continua propio del mundo PC .

La información inicial proviene del reconocido insider Kepler L2, quien reveló la existencia de un nuevo procesador llamado APU Magnus, desarrollado junto a AMD . Este chip sería la base tanto de la futura consola Xbox como de una línea de PC gaming bajo la misma marca.

El nuevo chip Magnus de AMD sería el corazón de la futura Xbox.

Según el canal Moore’s Law Is Dead , esta estrategia permitiría aumentar la demanda del chip en TSMC y mejorar las condiciones de producción, favoreciendo la escalabilidad de hardware. En lugar de esperar largos ciclos generacionales, Microsoft podría adoptar un modelo de actualizaciones más frecuentes y flexibles.

Este cambio no es casual: Microsoft y AMD confirmaron una colaboración “a largo plazo” que incluye consolas, PC y dispositivos portátiles.

En palabras del propio informe financiero de AMD (Q2 2025): “Anuncio de una nueva colaboración plurianual con Microsoft para el desarrollo de chips personalizados que impulsarán la próxima generación de dispositivos Xbox, incluyendo consolas, PC y dispositivos portátiles”.

Los rumores sobre un supuesto ROG Xbox Ally, la integración con Steam y una versión optimizada de Windows 11 refuerzan la hipótesis de un ecosistema unificado. Así, Xbox no solo competiría con PlayStation 6 en potencia gráfica, sino también en versatilidad y accesibilidad de hardware.

Xbox-PC-PlayStation - Interna 3 La próxima generación de Xbox busca enfrentarse a la PlayStation 6 con innovación. shutterstock.com

Consola y PC al mismo tiempo

Las filtraciones describen la nueva Xbox como un equipo que borra las fronteras entre consola y PC gamer. El hardware Magnus integraría CPU y GPU en un único módulo, al estilo de las laptops, lo que facilitaría actualizaciones periódicas y mayor personalización para los usuarios.

El análisis de Digital Foundry destaca la inclusión de diferentes tamaños de chip dentro de Magnus, lo que abriría la posibilidad de modelos escalables: desde versiones más compactas y accesibles hasta configuraciones premium de mayor rendimiento. Con este enfoque, Microsoft busca democratizar el acceso a la innovación y redefinir el concepto de consola cerrada.