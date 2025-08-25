TikTok refuerza su compromiso con la seguridad y los adolescentes: nuevas herramientas y normas más claras

TikTok ha dado un paso adelante en materia de seguridad al anunciar el pasado 30 de julio una serie de novedades que buscan proteger a adolescentes , familias y creadores dentro de la plataforma .

La firma amplía sus capacidades de seguridad mediante mejoras en la "Sincronización Familiar", que ya ofrece más de una cincuentena de configuraciones pensadas especialmente para cuentas de adolescentes . Entre las nuevas funcionalidades destacan:

TikTok promueve hábitos digitales saludables con herramientas como la "Gestión del Tiempo en Pantalla" y el modo de "Horas de Sueño", a las que se suma ahora la función "Misiones de Bienestar": una serie de desafíos breves y motivadores que ofrecen recompensas simbólicas para fomentar rutinas digitales positivas.

De forma complementaria, la compañía trabaja en una nueva experiencia integrada de bienestar digital, reunida en una interfaz accesible y diseñada para apoyar a los usuarios desde múltiples frentes.

Para los creadores

TikTok introduce el "Modo de Cuidado para Creadores", que permite filtrar comentarios ofensivos o no deseados y así contribuir a un entorno más seguro y propicio para la creatividad.

Normas de la comunidad más claras y transparentes

Adicionalmente, el 14 de agosto de 2025, TikTok publicó una actualización de sus "Normas de la Comunidad", que entrarán en vigor el 13 de septiembre próximo.

Estos cambios apuntan a reforzar la confianza y seguridad de la plataforma, y se traducen en:

Un lenguaje más accesible y transparente: con resúmenes que facilitan la comprensión de cada norma.

con resúmenes que facilitan la comprensión de cada norma. Nuevas políticas para combatir la desinformación: busca afinar las normas sobre acoso y conductas relacionadas con la pérdida de peso, así como unificar regulaciones sobre apuestas, alcohol, tabaco, drogas y armas en una misma sección de "productos y servicios regulados"

busca afinar las normas sobre acoso y conductas relacionadas con la pérdida de peso, así como unificar regulaciones sobre apuestas, alcohol, tabaco, drogas y armas en una misma sección de "productos y servicios regulados" Diversificación de las normas según funciones específicas de la plataforma : mensajes directos, comentarios, transmisiones en vivo y TikTok Shop cuentan ahora con secciones dedicadas.

: mensajes directos, comentarios, transmisiones en vivo y Shop cuentan ahora con secciones dedicadas. Mejores mecanismos de aplicación de estas políticas : se recurre tanto a moderación humana como tecnológica, y actualmente más del 85 % del contenido infractor es detectado de forma automática; de ese porcentaje, el 99 % se elimina antes de que alguien lo denuncie.

: se recurre tanto a moderación humana como tecnológica, y actualmente más del 85 % del contenido infractor es detectado de forma automática; de ese porcentaje, el 99 % se elimina antes de que alguien lo denuncie. Mecanismos de apelación estables : de esta forma se busca que los creadores puedan cuestionar eliminaciones o restricciones.

FUENTE: Newsroom Tik Tok