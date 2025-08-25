TikTok refuerza su compromiso con la seguridad y los adolescentes: nuevas herramientas y normas más claras
Los creadores contarán con herramientas en TikTok para evitar comentarios ofensivos y los usuarios tendrán mayor claridad sobre lo permitido en la app
TikTok ha dado un paso adelante en materia de seguridad al anunciar el pasado 30 de julio una serie de novedades que buscan proteger a adolescentes, familias y creadores dentro de la plataforma.
Para familias y adolescentes
La firma amplía sus capacidades de seguridadmediante mejoras en la "Sincronización Familiar", que ya ofrece más de una cincuentena de configuraciones pensadas especialmente para cuentas de adolescentes. Entre las nuevas funcionalidades destacan:
- Notificaciones automáticas que alertan a los padres cada vez que un adolescente publica un video, una historia o una foto visible a terceros.
- Mayor transparencia sobre ajustes de privacidad elegidos por el menor (como si permitió descargas o si su lista de seguidos es pública), así como sobre las preferencias temáticas seleccionadas en “Gestionar Temas”.
- Bloqueo de cuentas específicas, impidiendo que ciertos perfiles interactúen o aparezcan en el feed del adolescente. Este bloqueo puede ser revertido por los padres si así lo deciden.
Bienestar digital
TikTok promueve hábitos digitales saludables con herramientas como la "Gestión del Tiempo en Pantalla" y el modo de "Horas de Sueño", a las que se suma ahora la función "Misiones de Bienestar": una serie de desafíos breves y motivadores que ofrecen recompensas simbólicas para fomentar rutinas digitales positivas.
De forma complementaria, la compañía trabaja en una nueva experiencia integrada de bienestar digital, reunida en una interfaz accesible y diseñada para apoyar a los usuarios desde múltiples frentes.
Para los creadores
TikTok introduce el "Modo de Cuidado para Creadores", que permite filtrar comentarios ofensivos o no deseados y así contribuir a un entorno más seguro y propicio para la creatividad.
Normas de la comunidad más claras y transparentes
Adicionalmente, el 14 de agosto de 2025, TikTok publicó una actualización de sus "Normas de la Comunidad", que entrarán en vigor el 13 de septiembre próximo.
Estos cambios apuntan a reforzar la confianza y seguridad de la plataforma, y se traducen en:
- Un lenguaje más accesible y transparente: con resúmenes que facilitan la comprensión de cada norma.
- Nuevas políticas para combatir la desinformación: busca afinar las normas sobre acoso y conductas relacionadas con la pérdida de peso, así como unificar regulaciones sobre apuestas, alcohol, tabaco, drogas y armas en una misma sección de "productos y servicios regulados"
- Diversificación de las normas según funciones específicas de la plataforma: mensajes directos, comentarios, transmisiones en vivo y TikTok Shop cuentan ahora con secciones dedicadas.
- Mejores mecanismos de aplicación de estas políticas: se recurre tanto a moderación humana como tecnológica, y actualmente más del 85 % del contenido infractor es detectado de forma automática; de ese porcentaje, el 99 % se elimina antes de que alguien lo denuncie.
- Mecanismos de apelación estables: de esta forma se busca que los creadores puedan cuestionar eliminaciones o restricciones.
FUENTE: Newsroom Tik Tok