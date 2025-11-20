TikTok suma meditación, sonidos relajantes y misiones para impulsar un uso más saludable

TikTok lanzó un conjunto de herramientas orientadas a fortalecer el bienestar digital de su comunidad, con foco en adolescentes. Las funciones combinan meditación , sonidos relajantes y Misiones de Bienestar que buscan fomentar hábitos saludables. También incorporan más controles parentales y un nuevo espacio de Tiempo y Bienestar dentro de la app.

La plataforma explicó que estas actualizaciones se suman a más de 50 configuraciones de seguridad activas por defecto en cuentas de adolescentes. Según TikTok , estos recursos permiten que los jóvenes creen, aprendan y se conecten dentro de un entorno seguro y adaptable para cada familia.

Este año, la aplicación activó una función de meditación a las 22:00 en cuentas adolescentes, luego disponible para todo el público. Millones de usuarios ya la utilizan como parte de sus rutinas nocturnas. La compañía también presentó Misiones de Bienestar y expandió su Fondo para la Educación de la Salud Mental a 22 países, con el objetivo de amplificar información confiable.

Reconociendo que cada hogar es diferente, TikTok sumó nuevas opciones en Sincronización Familiar. Los padres ahora pueden ajustar límites, restringir horarios y tener mayor transparencia sobre el uso de la app. También se incorporó Tiempo en Pantalla Diario, que ayuda a determinar momentos adecuados para desconexión y pausas.

La plataforma añadió además recordatorios como “Tómate un descanso”, diseñados para impulsar pausas regulares. Estas opciones buscan construir una relación más equilibrada entre usuarios jóvenes y tecnología, reforzando la importancia de hábitos digitales conscientes.

Nuevo espacio de Tiempo y Bienestar

TikTok presentó un espacio dedicado al control del tiempo y actividades de relajación, construido a partir de un estudio de GWI que mostró que los usuarios de la app están más inclinados a la meditación que los no-usuarios. El espacio reúne herramientas como:

Diario de Afirmaciones , con más de 120 frases descargables.

Generador de sonidos relajantes , con lluvia, olas y ruido blanco.

Ejercicios de respiración, basados en prácticas de atención consciente.

Este espacio incluye videos de creadores que explican cómo usar límites de tiempo, personalizar la “Página para ti” y configurar Sincronización Familiar, con el fin de optimizar el uso de las nuevas funciones.

Cuatro nuevas Misiones de Bienestar

La plataforma lanzó también Misiones de Bienestar, pequeñas tareas guiadas por evidencia científica y diseñadas para promover un uso reflexivo de la tecnología. Cada misión permite obtener insignias que refuerzan comportamientos saludables:

Misión Horas de Sueño: desconexión nocturna o meditación durante ocho semanas.

Insignia de Tiempo en Pantalla diaria: establecer y mantener un límite.

Misión Reporte de Tiempo en Pantalla: revisar métricas semanales para tomar conciencia.

Misión Embajador de Bienestar: invitar a otros a completar misiones.

Según la compañía, estas dinámicas buscan evitar enfoques restrictivos contraproducentes y proponen hábitos sostenibles apoyados por herramientas digitales efectivas en adolescentes.

Acceso y expansión de estudios

El nuevo espacio se encuentra en Configuración, y aparece automáticamente al alcanzar el límite diario o activar Horas de Sueño. TikTok también añadió enlaces directos desde avisos de descanso para facilitar el acceso.

De cara a 2026, la plataforma destinará US$ 100.000 al Fondo de Investigación SafeOnline de Tech Coalition, con el objetivo de impulsar estudios independientes sobre bienestar digital y jóvenes. A medida que se reciban comentarios, se liberarán más detalles sobre la evolución de estas funciones.