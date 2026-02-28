TikTok en Argentina: así influye en la educación de los estudiantes

En la semana circuló un informe de la red social TikTok en Argentina relacionado con la formación educativa de los estudiantes que se apoyan en el polémico ecosistema alrededor de la app creada en China pero que es otra versión a la que usan los chinos.

El paper referido afirma que TikTok en Argentina se convirtió en un aliado tanto para estudiante s como para docentes, "con contenidos didácticos que redefinen el regreso al colegio".

Difundieron el hashtag #AprendeEnTikTok, una zona con más de 1.000 millones de visualizaciones de video sólo en el último año en Argentina.

Cada vez es más habitual la investigación acerca de cómo los algoritmos de las redes sociales dan forma a las experiencias de los usuarios. Traducción: nada es casualidad en las redes sociales.

La película Minority Report con Tom Cruise sobre libro de Phillip Dick (el mismo de Blade Runner) plantea un orden social paranoico, enloquecedor y controlador hasta el último detalle.

Las corporaciones tecnológicas hoy tienen ese poder (para alivio de los paranoicos).

Mejores Teléfonos para TikTok - Interna 1 ¿Será que TikTok es la primera fuente de consulta para contenidos educativos en el 40 por ciento de sus usuarios en Argentina?

TikTok

Hay varias estadísticas interesantes sobre el impacto profundo de TikTok en el país (insisto que usamos una red social que no es la que utilizan los que la idearon; suponer que la nuestra es mejor es para hombres de buena voluntad, así como sospechar de un aire democrático en la lejana China).

El 53% de los usuarios argentinos afirma que uno de los motivos principales para lo que usan la plataforma TikTok es "aprender cosas nuevas".

Es como la Enciclopedia Británica pero, en este caso, una ensamblada en un barco pesquero que mata ballenas de forma indiscriminada y por lo general violando mares de otros países.

De cualquier modo, un enfoque más positivo es descubrir allí una abrumadora cantidad de opciones relacionadas con los útiles necesarios para pasar bien entretenido el año lectivo.

Y citando el informe: copiosa "variedad de contenidos didácticos creados por expertos y apasionados por la enseñanza".

Desde perfiles que abordan temas educativos, hasta comunidades que generan contenido con impacto real en estudiantes y docentes, la plataforma está redefiniendo el rol del video corto en el aprendizaje, aseguran.

tiktok educación

Redes sociales

El uso de las redes sociales en asuntos educativos en estos momentos está eclipsado en varias ciudades del mundo. Una de ellas es Londres. Al punto que está interviniendo la policía al más alto nivel.

Resulta que en publicaciones de TikTok y Snapchat instan a los alumnos de Londres a unirse a las luchas de las "guerras escolares".

Las autoridades británicas están pidiendo a las plataformas que prohíban las cuentas que promueven estas riñas.

Estos mensajes animan a alumnos de entre 11 y 16 años a participar en esas batallas. La violencia se extiende en redes sociales, un fenómeno que mejor pueden explicar los sociologos.

En Londres y en otras muchas ciudades existen organizaciones muy implicadas en los ecosistemas digitales. Mumsnet es uno de ellos: un foro de Internet creado en 2000 para el debate entre personas con niños.

Ante la situación descontrolada en las redes el foro Mumsnet pide prohibirlas para menores de 16 años.

Y ha lanzado una campaña publicitaria deliberadamente provocadora. Allí exige la prohibición. Afirman que “tres horas o más de redes sociales al día hace que los adolescentes sean más propensos a autolesionarse”, que la adicción al teléfono en los adolescentes duplica el riesgo de ansiedad, que el uso de las redes sociales puede aumentar el riesgo de trastornos alimentarios en los jóvenes y que el uso adictivo de las redes sociales en los adolescentes está relacionado con un mayor riesgo de comportamiento suicida.

tik tok argentina

Educación

Creadores de contenidos en TikTok, como Pau Bolzan y la Profe Leila, publican videos que ofrecen un aprendizaje dinámico y fácil de recordar. Cada uno podrá verificar si estos son de la clase que despiertan la curiosidad y fomentan la participación activa y el descubrimiento.

Lo cierto es que un número cada vez mayor de países europeos parecen pensar que las redes sociales están causando un problema. Y cada vez más países consideran prohibiciones o restricciones.

En un esfuerzo por lograr que los niños abandonen las pantallas y entren en la vida real, España ya planea prohibir a los menores de 16 años el uso de las plataformas de redes sociales.

tiktoker

Tik Tok

Pasemos a otros datos obtenidos en informe sobre TikTok en Argentina:

El 40% dice que TikTok es su primera fuente de consulta para contenidos educativos. 1 de cada 2 coincide en que confían más en creadores de contenido de educación en TikTok que en influencers de otras plataformas. El 53% siente que la comunidad de educación en TikTok es mucho más cercana que las de otras plataformas. Los encargados del estudio resaltan la comunidad de #AprendeEnTikTok, que no sólo fomenta la autoexpresión, sino que también conecta a personas de todas las edades y gustos, creando un entorno único para compartir ideas, descubrir talentos y expandir horizontes.

Difunden también que únicamente contabilizando los últimos 30 días en Argentina, hashtags como #VueltaAClases tuvo 2.000 contenidos generados y 9 millones de visualizaciones; #BackToSchool generó 750 nuevos posteos y 16 millones de views en el país; y #UtilesEscolares acumuló 3.000 contenidos y 37 millones de visualizaciones.

Mientras tanto otro nuevo estudio entre casi 65.000 estudiantes universitarios estadounidenses descubrió que pasar solo dos horas al día en las redes sociales aumenta significativamente la probabilidad de experimentar soledad.

Los estudiantes que utilizan las redes sociales durante 16 horas o más por semana tienen un mayor riesgo; los usuarios más intensivos (más de 30 horas semanales) tienen un 38 por ciento más de probabilidades de informar que se sienten solos.

Sólo sé que no sé nada, tal como dijo el influencer y también filósofo griego Sócrates, hace más de 2 mil años.