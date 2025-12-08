Educación: del saber a las competencias: qué habilidades necesitan los chicos hoy

De los conocimientos a las competencias. El mundo tal como lo conocemos se está transformando rápidamente. Las tecnologías, la inteligencia artificial, los cambios climáticos y poblacionales configuran escenarios de vida muy distintos a los del siglo pasado. Esta es una realidad que se está teniendo en cuenta cada vez que se plantea la pregunta acerca de cómo hay que transformar la educación para responder a los tiempos que corren.

Estamos de acuerdo en que no se trata solo de una cuestión de currículos, de definir qué contenidos se enseñarán, si no más bien de qué tipo de habilidades, carácter y valores será necesario cultivar en los niños para que puedan desarrollarse plenamente en el mundo que les toca. La mayoría de los especialistas coinciden en que la escuela dejará de enfocarse en la memorización, y pasará a entrenar competencias más complejas como el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, la alfabetización digital y el pensamiento ético.

¿Cuáles son las habilidades clave? Organismos internacionales como la OCDE y Unesco convocaron, hace varios años ya, a especialistas de distintas disciplinas para pensar la educación del futuro. La OCDE, en la publicación titulada Future of Education and Skills 2030 sugiere que para esa fecha los sistemas educativos deberían lograr estudiantes con agencia, es decir, capaces de tomar decisiones informadas y poseedores de un conjunto de competencias que integran conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Las tres competencias que se consideran “transformadoras” en ese documento son: las de crear nuevos valores, en el sentido de innovar y resolver problemas inéditos, la de conciliar tensiones y dilemas y la de asumir responsabilidades.

TIXI1 Unesco, por su parte, habla desde hace años de las famosas “4C”: comunicación, colaboración, pensamiento crítico y creatividad como núcleo del aprendizaje para el siglo XXI. Esto no quiere decir que los saberes tradicionales perderán vigencia. No, los saberes clásicos (lectura comprensiva, matemática, ciencias y humanidades) son estructurantes del pensamiento y lo seguirán siendo. Lo que cambia es que ya no se tratará de guardar datos en la memoria, sino de usar esos datos para desarrollar nuevas competencias.

Ahora bien, ¿cuáles son esas competencias que los ayudarán a manejarse mejor en el mundo que se está configurando? Entre los especialistas, las que más se repiten son: