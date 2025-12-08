Retos virales: cuando la búsqueda de likes pone en riesgo la vida

La inmediatez, la validación digital y la necesidad de pertenecer, tan típicas de la adolescencia, se potencian hoy con la viralidad de los contenidos en redes sociales . Cada “ reto viral” parece una moda, una broma, un video para hacer reír o llamar la atención. Pero detrás de esa pantalla hay riesgos reales: intoxicaciones, lesiones, asfixias, cortes, hospitalizaciones… e incluso, muertes.

Estos datos no deben pasar desapercibidos. Nos convocan como sociedad: padres, educadores, organizaciones, Estado, a mirar más allá de la pantalla.

Desde mi libro Desconectame, por favor , sostengo que la tecnología, una herramienta poderosa, también puede convertirse en una trampa cuando no la utilizamos con conciencia emocional. Los “retos virales” ofrecen:

Pero este “enganche emocional” convive con un cerebro en desarrollo: la zona del placer y recompensa madura antes que la del autocontrol y la evaluación de consecuencias. Esa descompensación neurológica es terreno fértil para decisiones impulsivas.

Blackout Challenge: un juego de asfixia que ha provocado muertes por privación de oxígeno.

Milk Crate Challenge: consiste en subir y bajar de una torre inestable de cajones; muchos participantes sufrieron fracturas, contusiones y lesiones graves.

Retos con ingestión de sustancias tóxicas o medicamentos caseros (como el Benadryl Challenge), con intoxicaciones, convulsiones, daños severos.

Estos desafíos no son juegos inocentes: en muchos casos terminan en salas de emergencia. Lo que comenzó como un video “divertido” o “viral” puede derivar en daño irreversible… e incluso en pérdida de vida.

¿Qué podemos hacer como adultos responsables?

Desde mi experiencia como especialista en inteligencia emocional y lo que desarrollo en Desconectame, por favor, propongo estas acciones:

Educar en alfabetización emocional y digital: no solo enseñar a usar herramientas, sino a reconocer emociones, impulsos, vulnerabilidades. Que niñas/os y adolescentes comprendan qué sienten antes de actuar.

Promover espacios de pertenencia reales, no mediadas por “likes”: clubes, deportes, grupos de conversación, talleres de creatividad, voluntariado, actividades donde su valor no dependa de un video viral.

Dialogar sin juzgar, sin culpas: que sientan que pueden hablar de lo que ven, lo que les preocupa; que no haya temor al castigo sino ganas de ser escuchados.

Establecer límites claros y acompañamiento adulto consciente: no regímenes autoritarios, sino acuerdos claros y acompañamiento empático. Que sepan que lo que importa es su bienestar, no cuántos “me gusta” logran.

Fomentar pensamiento crítico digital: que puedan cuestionar lo que ven, lo que les proponen, reconocer riesgos , evaluar consecuencias más allá del “ahora”.

, evaluar consecuencias más allá del "ahora".

Volver a desconectarme: reconectar con la humanidad

En Desconectame, por favor planteo que la desconexión, o al menos la consciencia del uso tecnológico, no es regresiva sino liberadora. Es redescubrir nuestra capacidad de presencia, de escucha, de relación real, de emociones auténticas. Este es un llamado urgente: que las pantallas no sean promotoras de riesgos, sino herramientas al servicio del desarrollo y el bienestar. Que no celebremos “viralidad” a costa de vidas, sino que celebremos cuidado, autocuidado, empatía.

Porque muchas veces, lo que realmente salva no es un reto: es una conversación. Un abrazo. Una escucha consciente.

* Verónica Dobronich, Autora de “Desconectame por favor” Como escapar de la presión de las redes sociales y la hiperconectividad.