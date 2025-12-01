El Gobierno asignó nuevos presupuestos: más fondos para Salud, Seguridad, Anses, Andis y Educación

El gobierno de Javier Milei dispuso este lunes la ampliación del Presupuesto 2025 a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 849/2025 , publicado en el Boletín Oficial. Se trata del primer DNU emitido con Manuel Adorni como jefe de Gabinete y apunta a reforzar partidas en áreas sensibles como Salud , Seguridad, ANSES , la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Educación y programas laborales .

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo justificó la decisión al señalar que, ante la emergencia económica , resulta imprescindible asegurar una “distribución razonable” de los recursos estatales para cumplir con las obligaciones esenciales del Estado. En esa línea, se detalló que la ampliación presupuestaria permitirá atender gastos salariales, de funcionamiento, equipamiento, subsidios, becas, transferencias y otras erogaciones prioritarias.

La medida incluye un incremento salarial para el personal de las Fuerzas de Seguridad , así como para los miembros de la Policía Federal , las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales . También se contempla la actualización de partidas para cajas de retiros, jubilaciones y pensiones vinculadas a esos sectores.

Asimismo, la ANSES recibirá fondos adicionales destinados al pago de prestaciones previsionales —en línea con la Ley de Movilidad—, asignaciones familiares , el Programa 1000 Días , la Prestación Mensual de Oncopediatría y transferencias al PAMI .

En materia sanitaria, el DNU amplía los recursos para programas del Ministerio de Salud y para el sostenimiento de los principales hospitales nacionales de alta complejidad: Garrahan, El Cruce, Cuenca Alta, René Favaloro, SAMIC Presidente Néstor Kirchner y el Bicentenario Esteban Echeverría .

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) también recibirá un refuerzo presupuestario destinado al pago de pensiones no contributivas, así como para el subsidio extraordinario que perciben esos beneficiarios a través de la ANSES.

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano incorporará más fondos para la Prestación Alimentar, administrada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Educación: salarios, becas y equipamiento

La Secretaría de Educación será otra de las áreas beneficiadas con la ampliación. El DNU prevé un incremento de partidas para salarios universitarios, docentes y no docentes, además de fondos para la compra de computadoras, comedores escolares, Jornada Extendida y el programa Becas Progresar, destinados a fortalecer las políticas educativas en todos los niveles.

Más recursos para programas laborales

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sumará presupuesto adicional para sostener e impulsar programas laborales como Volver al Trabajo, Fomentar, Intercosecha y las prestaciones por desempleo.

Ajustes por deuda pública y organismos estatales

En lo relativo a la deuda pública, el Gobierno dispuso un ajuste presupuestario para cubrir los servicios de deuda del año y diversas obligaciones del Tesoro, entre ellas el capital del BID Invest y el financiamiento de entidades y empresas públicas como Radio y TV Argentina, Casa de Moneda, YCRT, Belgrano Cargas, SOFSE, ACUMAR y el ENARD.

El decreto también contempla modificaciones vinculadas a organismos que cambiaron su naturaleza jurídica durante 2025. Además, autoriza al Ministerio de Economía a modificar o disolver el Fondo de Desarrollo Gasífero (FONDESGAS), con el objetivo de redefinir el financiamiento de obras de transporte de gas.