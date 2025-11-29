Pullaro habló de las coimas en ANDIS: "Pagamos por debajo de los precios de lista"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , cuestionó este sábado al Gobierno , en el marco de la inauguración del nuevo Hospital Regional de Rafaela, y habló del escándalo de presunta corrupción que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) .

“Mientras en Argentina se discute la coima de la ANDIS, acá podemos demostrar que pagamos los medicamentos un 84% por debajo de los precios de lista”, afirmó el mandatario provincial, que todavía no se reunió con el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli .

Según la información que brinda la Provincia, ese sistema de compras permitió un ahorro para la provincia de 182.000 millones de pesos.

El mandatario subrayó que, a pesar del freno de la obra pública a nivel nacional, Santa Fe “aceleró” la ejecución de proyectos y logró finalizar el hospital “más moderno” del país, con una inversión superior a los 66.000 millones de pesos.

“En nuestra provincia a ningún santafesino le falta un medicamento”, indicó Pullaro, quien se mostró con la vicegobernadora Gisela Scaglia , los exgobernadores Antonio Bonfatti y Omar Perotti , ministros y autoridades locales.

En los últimos días, el santafesino se refirió a la falta de encuentros con la Casa Rosada. “Quisiera sinceramente que nos den respuestas. No tiene que ver con lo que a veces dicen que ‘ustedes les van a dar los votos para las reformas que está planteando el Congreso’. Volvemos a decir: en lo que estamos de acuerdo, sí lo vamos a dar, y en lo que no estamos de acuerdo, no“, aclaró.

“¿En qué no estamos de acuerdo? Nosotros siempre defendemos a la provincia de Santa Fe, y siempre ponemos la provincia de Santa Fe por encima de los temas particulares o partidarios”, comentó a medios provinciales.

Acerca de cómo es su vínculo con Santilli, respondió: “Con Diego (Santilli) tengo buena relación”. “No es que no me siento con Santilli porque no me quiero sentar. Prefiero que cuando nos sentemos haya dos o tres temas que se puedan resolver”, concluyó.