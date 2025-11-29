Pullaro habló de las coimas en ANDIS: "Pagamos por debajo de los precios de lista"
El gobernador de Santa Fe aprovechó la puesta en marcha de un hospital para polarizar con la gestión nacional, en el marco de la causa que investiga una presunta red de corrupción en el Gobierno.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuestionó este sábado al Gobierno, en el marco de la inauguración del nuevo Hospital Regional de Rafaela, y habló del escándalo de presunta corrupción que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
“Mientras en Argentina se discute la coima de la ANDIS, acá podemos demostrar que pagamos los medicamentos un 84% por debajo de los precios de lista”, afirmó el mandatario provincial, que todavía no se reunió con el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli.
Según la información que brinda la Provincia, ese sistema de compras permitió un ahorro para la provincia de 182.000 millones de pesos.
El mandatario subrayó que, a pesar del freno de la obra pública a nivel nacional, Santa Fe “aceleró” la ejecución de proyectos y logró finalizar el hospital “más moderno” del país, con una inversión superior a los 66.000 millones de pesos.
“En nuestra provincia a ningún santafesino le falta un medicamento”, indicó Pullaro, quien se mostró con la vicegobernadora Gisela Scaglia, los exgobernadores Antonio Bonfatti y Omar Perotti, ministros y autoridades locales.
En los últimos días, el santafesino se refirió a la falta de encuentros con la Casa Rosada. “Quisiera sinceramente que nos den respuestas. No tiene que ver con lo que a veces dicen que ‘ustedes les van a dar los votos para las reformas que está planteando el Congreso’. Volvemos a decir: en lo que estamos de acuerdo, sí lo vamos a dar, y en lo que no estamos de acuerdo, no“, aclaró.
“¿En qué no estamos de acuerdo? Nosotros siempre defendemos a la provincia de Santa Fe, y siempre ponemos la provincia de Santa Fe por encima de los temas particulares o partidarios”, comentó a medios provinciales.
Acerca de cómo es su vínculo con Santilli, respondió: “Con Diego (Santilli) tengo buena relación”. “No es que no me siento con Santilli porque no me quiero sentar. Prefiero que cuando nos sentemos haya dos o tres temas que se puedan resolver”, concluyó.