En una cruzada contra los gobernadores, Miguel Pichetto iría por fuera de Provincias Unidas

El bloque de Miguel Pichetto quedó en la cuerda floja este miércoles en la Cámara de Diputados. En una cruzada contra los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) por imponer a la vicegobernadora santafesina Gisela Scaglia, que será diputada a partir del próximo diez de diciembre, como presidenta del bloque.

Todo esto estalló este miércoles en una reunión del futuro bloque, que sería presentado la semana que viene en Buenos Aires. Allí participaron los gobernadores Pullar e Ignacio Torres (Chubut) y la vice de Córobda Myrian Prunotto, ya que mañana lo operan a Martín Llaryora. "Estuvieron presentes 17 diputados nacionales y apuntamos a ser una bancada de más de 20", comentó una de las fuentes que participó del encuentro.

"Por ahora, Massot y Pichetto están afuera", afirmó uno de los diputados que integrará Provincias Unidas . Fue malo el manejo con Pichetto, no tuvo una interlocución con los gobernadores y nadie lo cuidó ni un poco, ni pensaron un rol para él", remarcó este diputado, aunque aclaró que "todavía hay tiempo de recomponer algo".

El principal argumento que dan es que la conducción de ese bloque, que se propone darle un enfoque federal con participación de los gobernadores, debe quedar en manos de algún diputado de confianza de los mandatarios provinciales. Estos no quieren volver a quedar atados a las estrategias políticas de negociación parlamentaria que fijen Miguel Pichetto y Nicolás Massot.

Lo cierto es que esta cruzada deja a Pichetto y a Massot casi en soledad, al punto tal de ser los únicos dos que jueguen por fuera. Incluso, podrían irse con los diputados de la Coalición Cívica, aunque eso no está definido del todo.

miguel a pichetto.jpg Télam

En total serían 16 diputados los que respaldan que Provincias Unidas tenga como jefe o jefa a un representante de los gobernadores. En este grupo están los diputados que responden a Llaryora, Pullaro, Carlos Sadir (Jujuy) e Ignacio Torres (Chubut). También hay una serie de independientes, entre los que están Esteban Paulón, Martín Lousteau y Mariela Coletta, que también tienen acuerdos políticos por Pullaro para impulsar a Scaglia, y podrían sumarse a este bloque.

Scaglia, por su parte, mantiene su identidad PRO (aunque esté afuera del bloque de Cristian Ritondo) y su alianza con la UCR en Santa Fe. Con su conducción, Pullaro apunta a correr al tándem Pichetto-Massot de la definición de la estrategia política. Esto despertó la furia de Miguel Pichetto, que se sintió avasallado por los gobernadores.

Una de las opciones que analizan para resolver este conflicto, que estalló este miércoles en las oficinas de Miguel Pichetto en avenida Rivadavia, frente al Palacio Legislativo, es el armado de un interbloque donde Scaglia tenga un lugar de representación de los gobernadores.