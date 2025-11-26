Con el foco en el Presupuesto 2026, Diego Santilli sumó al gobernador de Santa Cruz a su ronda de reuniones

En el marco de su ronda de encuentros con los gobernadores , el ministro del Interior, Diego Santilli , se reunió hoy con el mandatario de Santa Cruz, Claudio Vidal. Acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el exdiputado dio un paso más en las negociaciones por el Presupuesto 2026 .

Según trascendió luego de la reunión, desde el Gobierno ven con entusiasmo la postura de los distintos mandatarios, que se mostraron predispuestos a apoyar las reformas que impulsa la administración libertaria como a acordar un Presupuesto para el año que viene.

Con el objetivo de cumplir con la negociación en tiempo récord, Santilli visitó ayer en Misiones al gobernador Hugo Passalacqua con el mismo sentido: cosechar apoyos al Presupuesto 2026 y las reformas claves.

El encuentro se desarrolló al mediodía en la Casa de Gobierno. Allí, ambos dirigentes se mostraron de acuerdo en establecer una agenda de trabajo común orientada a generar condiciones de crecimiento en la provincia y a nivel nacional.

“También, dialogaron sobre el conjunto de reformas estructurales que impulsa Milei y coincidieron en la importancia de que el Congreso acompañe la Ley de Presupuesto 2026”, indicó el Ministerio del Interior.

En su paso por Misiones, Santilli también se reunió con Carlos Rovira, el referente del Frente Renovador de la Concordia y jefe político de los gobernadores de ese espacio.

Cómo sigue la ronda de Diego Santilli con los gobernadores

En tanto, el viernes próximo a las 10 el flamante ministro del Interior recibirá en la Casa Rosada al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, para continuar la ronda de diálogo con los 20 mandatarios provinciales que firmaron el Pacto de Mayo.

De esa forma, sólo restan reuniones con Gustavo Valdés (Corrientes), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA).