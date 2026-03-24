La Cámpora y otras organizaciones aprovecharon la marcha del 24 para reclamar "Cristina Libre"

La agrupación kirchnerista La Cámpora comenzó a las 9 su habitual caminata, desde la ex ESMA en el barrio de Núñez, donde “miles de militantes” junto a otras organizaciones, pasaron también por San José 1111, domicilio donde cumple su condena.

“Caminamos por los 30.000” y “defendemos la Patria”, decían algunos carteles. Sin embargo, este año, además, se sumaron dos mensajes referidos a la prisión de la exmandataria: “Queremos a Cristina”, “Cristina Libre”, “Magnetto mafioso - Jueces corruptos”.

“Pasamos por San José 1111 porque nuestra conducción, Cristina Fernández de Kirchner , está injustamente secuestrada y proscripta. La presidenta que, junto a Néstor, más hizo por la memoria, la verdad y la justicia, hoy está privada de su libertad con el aval de una fuerza política que visita a los genocidas en la cárcel”, aseguraron.

A su vez, el diputado nacional Máximo Kirchner publicó un video donde las diferentes agrupaciones provinciales de La Cámpora preparaban y organizaban las respectivas movilizaciones por el 24 de Marzo hacia las plazas centrales.

Al respecto, el hijo de CFK criticó al presidente Javier Milei y señaló que este Gobierno “apuesta a la deshumanización de las personas” y pretende desandar el camino que, desde 2004, el kirchnerismo consiguió en materia de Derechos Humanos.

"Lo que tenemos, a partir de estos 50 años, es un desafío enorme. Apostamos a que el protagonista sea el pueblo, la militancia y la gente, porque sin la gente y sin el pueblo empujando, no hay dirigente que pueda”, agregó.

En la misma línea, recordó a su padre, el expresidente Néstor Kirchner y aseguró que “estaría en la movilización” junto a los manifestantes. En cuanto a su madre, Cristina Kirchner, remarcó que es la persona “que mayor votos arrastra”, la que más “interpela”, incluso por afuera de la militancia y del peronismo: “Tiene una historia de coherencia y mucha dedicación y hoy la tiene secuestrada el partido judicial para garantizar este modelo económico”, agregó.