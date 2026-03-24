AFA en crisis: las fotos con Lionel Messi con las que el Chiqui Tapia buscó calmar la tormenta

El astro rosarino Lionel Messi llegó al país para sumarse a los entrenamientos de la Selección argentina previo a los amistosos frente a Mauritania y Zambia y compartió un momento junto a Claudio Tapia , presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), que rápidamente generó repercusión en redes sociales por la situación judicial en a su torno figura y la del tesorero Pablo Toviggno.

El mandatario de la AFA compartió a través de su cuenta oficial de imágenes una serie de imágenes al lado del capitán albiceleste, fundidos en un sentido abrazo.

"¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates). TODOS JUNTOS", escribió el Chiqui Tapia en el posteo.

En medio de la tensión que viven desde dentro de la AFA con el descontento de varios hinchas por el actual formato de la Liga Profesional y de otras divisiones del fútbol argentino, además de las últimas polémicas en torno a la Asociación, la publicación de Tapia estuvo lejos de ser bien recibida.

La Selección argentina se medirá ante Mauritania este viernes desde las 20.15 en La Bombonera y el martes 31 de marzo, en el mismo horario y recinto ante Zambia , en el marco de los últimos encuentros antes del Mundial 2026 , a desarrollarse en Estados Unidos, México y Canadá .

Cuál es la situación judicial de Tapia

La situación judicial de Claudio ‘Chiqui’ Tapia se centra en una causa penal en la que está imputado por presunta retención indebida de aportes e impuestos en la Asociación del Fútbol Argentino.

Lionel Messi - Chiqui Tapia 3 El presidente de la AFA le dio la bienvenida al capitán argentino.

La investigación, impulsada por el organismo recaudador, analiza posibles irregularidades millonarias en el manejo de fondos vinculados a obligaciones fiscales y de seguridad social. En ese marco, Tapia fue citado a declaración indagatoria, instancia clave del proceso, y la Justicia ya rechazó intentos de su defensa para frenarla.

Aunque parte de la deuda habría sido regularizada, el foco está en si los pagos se realizaron fuera de los plazos legales, lo que podría configurar delito. La causa también alcanza a otros dirigentes y continúa en etapa de investigación, a la espera de definiciones sobre un eventual procesamiento o sobreseimiento.