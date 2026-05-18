Bizarro: el gesto de Messi para calmar a los hinchas de Inter Miami que ¡cantaron "jugadores" en pleno 2-0!

Inter Miami ganó y sigue líder en su conferencia, pero el clima en las tribunas estuvo lejos de ser el ideal y Messi tuvo que intervenir para bajar la tensión.

Lionel Messi, aquí con cara de pocos amigos junto a Luis Suárez, tuvo que intervenir para calmar a los hinchas de Inter Miami en medio de un clima caliente ¡cuando su equipo ganaba 2-0!.

Lionel Messi protagonizó una situación inesperada durante el triunfo de Inter Miami por 2-0 frente a Portland Timbers en la MLS. En medio de reclamos de los hinchas, la Pulga reaccionó con gestos hacia la tribuna para intentar calmar el ambiente.

Todo ocurrió en el segundo tiempo, cuando desde las gradas comenzó a bajar un cántico dirigido a los jugadores. Los fanáticos expresaron su enojo porque consideran que el plantel perdió cercanía con la gente y reclamaron mayor conexión con los simpatizantes del club.

Messi reaccionó ante el reclamo de los hinchas de Inter Miami "Jugadooores... respeten a la hinchaaada, saluden a la geeeente, que nunca pide naaaada", se escuchó durante el partido y cuando las Garzas ya ganaban 2-0. En ese momento, Messi levantó la mano derecha en señal de desaprobación por los insultos y luego hizo gestos de agradecimiento hacia los plateístas. Más tarde, cerca del final del encuentro, también aplaudió a los hinchas intentando apaciguar la situación en el estadio.

Embed LA CARA DE MESSI, NO ENTENDÍA NADA. pic.twitter.com/H8rn8JxUyZ https://t.co/YeUmKmze6V — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 18, 2026 El malestar ya venía creciendo desde la derrota en el clásico de Florida ante Orlando City SC. Durante la semana, grupos de hinchas habían anunciado que no llevarían banderas ni bombos al estadio frente a Portland como forma de protesta por la falta de gestos del equipo hacia la tribuna.

Otro que intentó bajar la tensión fue Rodrigo De Paul. El mediocampista les pidió apoyo a los hinchas después de una jugada sobre la línea y se señaló el escudo de Inter Miami en una clara señal de respaldo al equipo. Sin embargo, una vez terminado el partido, Messi, De Paul y Luis Suárez se retiraron directamente al vestuario sin saludar a la barrabrava, algo que llamó la atención porque suele ser habitual el saludo final tras cada encuentro.